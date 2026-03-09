Με δήμευση περιουσιών απειλούνται οι Ιρανοί του εξωτερικού που επικρίνουν το καθεστώς

Οι Ιρανοί που ζουν στο εξωτερικό μπορεί να δουν την περιουσία τους να κατάσχεται και να αντιμετωπίσουν άλλες νομικές κυρώσεις, αν εκφράσουν υποστήριξη προς τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Ιράν.

Μέλη της ιρανικής διασποράς που επιθυμούν πολιτική αλλαγή στη χώρα τους βγήκαν στους δρόμους σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις για να γιορτάσουν τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Χθές, Κυριακή, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι νέος ηγέτης αναδείχθηκε ο σκληροπυρηνικός γιος του εκλιπόντος Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα.

«Έχει εκδοθεί προειδοποίηση προς τους Ιρανούς που ζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι με διάφορους τρόπους εκφράζουν συμπάθεια, υποστήριξη ή συνεργάζονται με τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό» ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Θα αντιμετωπίσουν κατάσχεση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων και άλλες νομικές κυρώσεις σύμφωνα με τον νόμο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νεοσύστατα κανάλια στην εφαρμογή Telegram έχουν δημοσιεύσει στοιχεία για γνωστούς Ιρανούς που ζουν στο εξωτερικό και έχουν αναρτήσει σχόλια επικριτικά προς τις θρησκευτικές αρχές του Ιράν και υποστηρικτικά προς τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της ιρανικής κυβέρνησης, έως και 5 εκατομμύρια Ιρανοί ζουν στο εξωτερικό, οι περισσότεροι στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι ο αριθμός τους μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 10 εκατομμύρια.

Διαβάστε live τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.