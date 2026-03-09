Τραυματία χαρακτηρίζει η ιρανική κρατική τηλεόραση τον νέο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στις αναφορές που κάνει για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Οι παρουσιαστές διαβάζουν ρεπορτάζ που τον περιγράφουν ως «τζανμπάζ», δηλαδή τραυματισμένο από τον εχθρό, στον «πόλεμο του Ραμαζανιού», όπως αναφέρονται τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν στην τρέχουσα σύγκρουση.

Δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, ο πατέρας του Χαμενεΐ και η σύζυγός του σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη στην αρχή του πολέμου.

Ο Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί ακόμη από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.