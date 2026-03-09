Λήξη συναγερμού στην Κύπρο - Άρση των περιορισμών

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Λευκωσία.

Γύρω στις 10:20 το πρωί οι σειρήνες ήχησαν στο Ακρωτήρι, ενώ εστάλη και μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών γύρω από τη βάση: «Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου: Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Λίγα λεπτά αργότερα ο συναγερμός έληξε και όλοι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ήρθησαν.

Πηγή: skai.gr

