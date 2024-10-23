Οι μετοχές της McDonald's υποχώρησαν σχεδόν 6% στις προκαταρκτικές συναλλαγές την Τετάρτη μετά από ξέσπασμα του βακτηρίου Escherichia coli που συνδέεται με τα χάμπουργκερ Quarter Pounder της αλυσίδας που οδήγησε στον θάνατο ενός ατόμου ενώ άλλοι 49 μολύνθηκαν από το ίδιο στέλεχος εκ των οποίων οι 10 κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτούν.

Τα κρούσματα αναφέρθηκαν από τον Σεπτέμβριο και συνεχίστηκαν και τον Οκτώβριο.

Η ανάπτυξη του βακτηρίου θα μπορούσε να προκληθεί από τη χρήση ψιλοκομμένων κρεμμυδιών που χρησιμοποιήθηκαν στο Quarter Pounder και προερχόταν από έναν μόνο προμηθευτή που εξυπηρετεί τρία κέντρα διανομής, είπε η McDonald's με βάση τα αρχικά της ευρήματα.

Η αλυσίδα φαστ φουντ έχει αφαιρέσει τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και τα μπιφτέκια βοείου κρέατος που χρησιμοποιούνται στο μπέργκερ και σταμάτησε προσωρινά την πώληση χάμπουργκερ Quarter Pounder σε εστιατόρια στις πληγείσες περιοχές, ανέφερε η εταιρεία.

Οι αναλυτές είπαν ότι οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου της ενδέχεται να δουν κάποια πίεση από το ξέσπασμα, αλλά είναι πολύ νωρίς για να σημειωθεί εάν θα ήταν χειρότερο από τα δύο προηγούμενα κρούσματα E. Coli.

«...αν και είναι νωρίς, το ιστορικό από προηγούμενες παρόμοιες καταστάσεις υποδηλώνει ότι οι πιέσεις (συγκρίσιμες πωλήσεις) μπορεί να υποχωρήσουν γρήγορα και να αποδειχθούν παροδικές, υποθέτοντας ότι δε θα επαναληφθούν», δήλωσε ο αναλυτής της BMO Capital Markets, Andrew Strelzik.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.