Μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων εντόπισε η 205η Εφεδρική Ταξιαρχία του Ισραήλ μέσα σε τζαμί στον νότιο Λίβανο, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

The IDF says troops operating in southern Lebanon uncovered a cache of weapons in a mosque.



Reservists of the Iron First Armored Brigade found ammunition and a recoilless rifle outside the mosque, while inside they located RPGs,sniper rifles, anti-tank missiles, and other… pic.twitter.com/V4RwRmQoMC October 23, 2024

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή, οι στρατιώτες εντόπισαν την συγκεκριμένη εγκατάσταση που περιείχε εκτοξευτές χειροβομβίδων, πυραύλους ώμου, RPG, γιλέκα μάχης, πυραύλους Kornet και άλλα όπλα που ήταν κρυμμένα σε ένα τζαμί στην καρδιά μιας γειτονιάς. Όλα τα όπλα που βρέθηκαν κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.

Πηγή: skai.gr

