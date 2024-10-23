Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινοί στρατιώτες ανακάλυψαν κρύπτη γεμάτη με όπλα σε τζαμί στον νότιο Λίβανο (Βίντεο, φωτογραφίες)

Εντοπίστηκαν εκτοξευτές χειροβομβίδων, πυραύλους ώμου, RPG, γιλέκα μάχης, πυραύλους Kornet και άλλα όπλα που ήταν κρυμμένα τα οποία και κατασχέθηκαν

Όπλα στον Λίβανο

Μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων εντόπισε η 205η Εφεδρική Ταξιαρχία του Ισραήλ μέσα σε τζαμί στον νότιο Λίβανο, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

οπλα

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή, οι στρατιώτες εντόπισαν την συγκεκριμένη εγκατάσταση που περιείχε εκτοξευτές χειροβομβίδων, πυραύλους ώμου, RPG, γιλέκα μάχης, πυραύλους Kornet και άλλα όπλα που ήταν κρυμμένα σε ένα τζαμί στην καρδιά μιας γειτονιάς. Όλα τα όπλα που βρέθηκαν κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.

Όπλα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος όπλα τζαμί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark