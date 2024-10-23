Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι αρρώστησαν στις ΗΠΑ αφού μολύνθηκαν από το βακτήριο Escherichia coli τρώγοντας σε εστιατόρια της αλυσίδας McDonald’s, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που μολύνθηκαν βρίσκονται στις πολιτείες Κολοράντο και Νεμπράσκα, όμως το πρόβλημα αφορά συνολικά δέκα πολιτείες των δυτικών ΗΠΑ, υπογράμμισαν σε δελτίο Τύπου τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC), ο κυριότερος αμερικανικός οργανισμός δημόσιας υγείας.

Η μετοχή της McDonald’s έπεφτε πάνω από 8% σε συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Συνολικά, 49 άνθρωποι μολύνθηκαν από το ίδιο στέλεχος του E.coli, οι δέκα από τους οποίους χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο.

Ηλικιωμένος πέθανε στο Κολοράντο.

«Όλα τα πρόσωπα που ερωτήθηκαν είπαν πως έφαγαν σε McDonald’s προτού αρρωστήσουν, κι οι περισσότεροι από αυτούς ανέφεραν πως έφαγαν (συγκεκριμένο) χάμπουργκερ» γνωστό με την ονομασία «Quarter Pounder» στις ΗΠΑ.

Αυτό το τελευταίο ενδέχεται να αποσυρθεί και να είναι «προσωρινά μη διαθέσιμο» σε κάποιες πολιτείες, πρόσθεσαν τα CDC.

Το συγκεκριμένο συστατικό που προκάλεσε τις μολύνσεις από το εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, ωστόσο ενδέχεται να είναι είτε ο κιμάς βοδινού, ή τα κρεμμύδια. Και τα δύο υλικά αυτά αποσύρθηκαν από τα McDonald’s στις πολιτείες όπου αναφέρθηκαν μολύνσεις για να ερευνηθεί το θέμα, πάντα σύμφωνα με τη δημόσια υπηρεσία.

Το βακτήριο E.coli προκαλεί γενικά κράμπες στο στομάχι, απότομη έναρξη υδαρούς διάρροιας, συχνά αιμορραγικής, εμετό και πυρετό, που πάντως δεν είναι πολύ υψηλός, συμπτώματα με διάρκεια τριών ως τεσάρρων ημερών. Οι περισσότεροι εξ όσων μολύνονται αναρρώνουν χωρίς θεραπεία, όμως ορισμένοι μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές, ακόμη και να πεθάνουν.

Η McDonald’s δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

