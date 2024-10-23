Κάθε εβδομάδα, ο κόσμος ποστάρει δεκάδες χιλιάδες βίντεο στο Tik Tok αναφέροντας είτε τον Ντοναλντ Τραμπ είτε την Κάμαλα Χάρις, συμπεριλαμβανομένων νεότερων ενημερώσεων για τις εκλογές, θεωριών συνωμοσίας και χορευτικών.

Τα συγκεκριμένα ποστ προσελκύουν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές, αντίστοιχες σε αριθμό με τις προβολές των βίντεο που αφορούν το «Love Island», το ριάλιτι στο οποίο μαζεύονται σε μία βίλα μία ομάδα γυναικών και μια αντρών με στόχο να βρουν το ταίρι τους.

Δεν εμφανίζονται σε όλους τα ίδια βίντεο, επειδή ο αλγόριθμος της εφαρμογής στέλνει στους χρήστες διαφορετικό περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το εκλογικό περιεχόμενο των βίντεο που προσεγγίζουν τους 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες της εφαρμογής, οι New York Times παρακολούθησαν εκατοντάδες βίντεο από δημιουργούς από όλο το πολιτικό φάσμα.

Αυτό που προέκυψε δεν ήταν ένα μόνο είδος βίντεο. Καθημερινοί Αμερικανοί, ειδησεογραφικά πρακτορεία και πολιτικοί φορείς προσπαθούν να σπάσουν τον αλγόριθμο του TikTok με μια σειρά από βίντεο, συμπεριλαμβανομένων πομπωδών κλιπ συζητήσεων, τραγουδιών που έχουν δημιουργηθεί από αποσπάσματα ομιλιών και κωμικών μιμήσεων.

Ακολουθούν πολλά από αυτά τα βίντεο κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το είδος τους.

Οι Swifties

Παρόλο που η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις, οι χρήστες του TikTok που είναι θαυμαστές της χρησιμοποιούν τη μουσική της ποπ σταρ για πολιτικό περιεχόμενο. Αλλάζουν τους στίχους και πολλοί από αυτούς δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μιμήσεις

Οι μιμητές είναι μέρος των προεδρικών εκλογών - τυχεροί είναι οι αστέρες του "Saturday Night Live" που μοιάζουν με υποψηφίους - και είναι επίσης σε όλο το TikTok. Η εφαρμογή φαίνεται πιο έξυπνη από άλλες πλατφόρμες στη διοχέτευση κωμικών βίντεο σε δεκτικούς θεατές.

Ο Austin Nasso, ένας 29χρονος κωμικός στη Νέα Υόρκη, δημοσιεύει τακτικά τις εκφράσεις τόσο του κ. Τραμπ όσο και του προέδρου Μπάιντεν.

«Προσπαθώ να μην επιλέγω σκόπιμα πλευρές στο περιεχόμενο μου», είπε ο κ. Nasso. «Προσπαθώ να κοροϊδεύω και τους δύο».

Ο Sam Wiles, ένας 37χρονος κωμικός και συγγραφέας στο Λος Άντζελες, συγκέντρωσε 45.000 φαν στο TikTok σε περίοδο τριών εβδομάδων αυτό το καλοκαίρι με τις υπερβολικές του μιμήσεις για τον κύριο Βανς. Είπε ότι τα ίδια βίντεο δεν είχαν τραβήξει σχεδόν την ίδια προσοχή στο Instagram ή στο X.

Ο κ. Wiles είπε ότι τα βίντεό του φαινόταν να προσεγγίζουν κυρίως φιλελεύθερους θεατές και δεν είχαν προκαλέσει πολλά σχόλια υπέρ του Βανς ή του Τραμπ.

«Στο TikTok, συσπειρώνεται περισσότερος κόσμος, για καλό σκοπό ή για κακό», είπε. «Απλώς βρίσκω ανθρώπους που τους αρέσει το περιεχόμενό μου πολύ πιο εύκολα.»

Από το 2019, η Άλισον Ρις, μια 32χρονη κωμικός στο Λος Άντζελες, έχει κάνει θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις μιμήσεις των εκφράσεων της Χάρις. Βασικό στοιχείο της ερμηνείας της: Πετυχαίνει 100% το γέλιο της.

Οι μιμήσεις της για τη Χάρις είναι αστείες αλλά συχνά κολακευτικές.

Το μιούζικαλ «Hamilton»

Το μιούζικαλ «Hamilton» μετρά σχεδόν μια δεκαετία και αφηγείται την ιστορία της πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες τους αιώνες πριν από αυτό. Ωστόσο, στο TikTok, πολλοί χρήστες στα αριστερά βρήκαν τη μουσική του σόου ως κατάλληλο τρόπο για να εξηγήσουν και να συζητήσουν τις τρέχουσες εκλογές. Το επίσημο καστ του Μπρόντγουεϊ κυκλοφόρησε επίσης ένα βίντεο τον περασμένο μήνα προτρέποντας να εγγραφούν ψηφοφόροι.

@jxaexo yes kamala i just fell out of the coconut tree ♬ original sound - HoodedJelly

Ενημερωτικά ΜΜΕ

Τα καθιερωμένα ειδησεογραφικά πρακτορεία βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό πίσω από βίντεο του TikTok, όπου οι θεατές προτιμούν συχνά καθημερινούς ανθρώπους και όχι τόσο τους παραδοσιακούς παρουσιαστές ειδήσεων που μιλούν πίσω από ένα γραφείο. Ωστόσο, αρκετά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των The Daily Mail, CNN και NBC News, έχουν κάνει βήματα προόδου σε αυτόν τον τομέα δημοσιεύοντας αποσπάσματα από συζητήσεις, κλιπ συνεντεύξεων και δικές τους αναλύσεις.

Αυτό το βίντεο του CNN δείχνει πώς ακόμη και τα επίσημα ειδησεογραφικά δίκτυα παίρνουν τα σημάδια τους από το TikTok. Ο David Chalian, ο πολιτικός συντάκτης του CNN, εξακολουθεί να μοιράζεται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων όπως θα έκανε στον αέρα, αλλά από ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον.

Ο κ. Chalian εκπέμπει από κάτι που φαίνεται να είναι ένα προσωπικό γραφείο, δίνοντας στο βίντεο μια πιο χαλαρή αίσθηση.

Οι επιστήμονες

Οι πολιτικοί σχολιαστές στο TikTok είναι λίγο διαφορετικοί από τους ομολόγους τους στο MSNBC και στο Fox News. Είναι πιο χαλαροί και προσβάσιμοι στους θεατές τους, ασχολούνται με σχόλια και απαντούν σε ερωτήσεις.

Ο Link Lauren, ένας 27χρονος πολιτικός σχολιαστής που εργάστηκε για την εκστρατεία του Robert F. Kennedy Jr., έχει πάνω από 700.000 ακόλουθους στο TikTok, όπου τα καθημερινά βίντεό του αναφέρονται συχνά στην Χάρις ως "Kamalamity" και επικρίνουν τους «κατεστημένο των μέσων ενημέρωσης». Παρομοιάζει τις αναρτήσεις του διάρκειας τριών έως τεσσάρων λεπτών με τηλεοπτικά τμήματα, όπου αναλύει μια είδηση ​​της ημέρας προβάλλοντας εικόνες και βίντεο πίσω του.

Οι Χορευτές

Ίσως, κανένα είδος δεν είναι δημοφιλέστερο στο TikTok από τον χορό, ο οποίος εδραιώθηκε ως σήμα κατατεθέν της εφαρμογής στα πρώτα χρόνια. Τώρα, όμως, ο χορός έχει εξελιχθεί από καθαρή ψυχαγωγία σε μια τακτική προσέλκυσης της προσοχής καθώς ο θεατής παρακολουθεί ένα βίντεο για ένα εντελώς διαφορετικό και συχνά βαρύ θέμα, όπως οι προεδρικές εκλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άνθρωποι έχουν αναμείξει σχόλια υποψηφίων σε τραγούδια.

Πηγή: skai.gr

