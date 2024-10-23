Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ έφθασε στη Βηρυτό για συνομιλίες και δήλωσε ότι στόχος είναι η εξεύρεση βιώσιμης διπλωματικής λύσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, αφού το Ισραήλ κατάφερε να αποδυναμώσει την Χεζμπολάχ.

«Ο στόχος είναι τώρα να εργασθούμε με τους εταίρους στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το αραβικό κόσμο για την εξεύρεση μία βιώσιμης διπλωματικής λύσης που θα εγγυάται τα νόμιμα συμφέροντα ασφαλείας τόσο του Λιβάνου όσο και του Ισραήλ», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αναλένα Μπέρμποκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

