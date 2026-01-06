Μαζικός γάμος στο παραμυθένιο Harbin Ice-Snow World, στην Κίνα – Δείτε φωτογραφίες

Δεκάδες ζευγάρια παντρεύτηκαν σήμερα σε μία παραμυθένια αλλά «παγωμένη» ατμόσφαιρα, κατά τη διάρκεια του ετήσιου Φεστιβάλ Πάγου και Χιονιού που πραγματοποιείται στο Χαρμπίν, στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ της βορειοανατολικής Κίνας.

Το Harbin Ice-Snow World αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς της Κίνας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες

Οι νύφες και οι γαμπροί αψήφησαν τις θερμοκρασίες υπό του μηδενός και είπαν το «ναι» με φόντο τα εντυπωσιακά γλυπτά από πάγο.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Φέτος, το πάρκο - που «χτιστηκε» σε μόλις 22 ημέρες - καλύπτει έκταση ρεκόρ 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και κατασκευάστηκε με τη χρήση 400.000 κυβικών μέτρων πάγου και χιονιού.

