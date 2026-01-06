Σύμβουλος Τραμπ: Η Γροιλανδία ανήκει «δικαιωματικά» στις ΗΠΑ

Η Γροιλανδία ανήκει «δικαιωματικά» στις Ηνωμένες Πολιτείες και η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να καταλάβει το ημιαυτόνομο δανέζικο έδαφος, αν το ήθελε, δήλωσε τη Δευτέρα ο αναπληρωτής προσωπάρχης και κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη κατάληψή της.

«Κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Στίβεν Μίλερ σε συνέντευξή του στο CNN, όταν ρωτήθηκε επανειλημμένως αν θα απέκλειε τη χρήση στρατιωτικής βίας.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται στο πλαίσιο της τακτικής του Μίλερ -εδώ και καιρό ισχυρού «παίκτη» στα παρασκήνια της κυβέρνησης Τραμπ- να δικαιολογήσει τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και ένα όραμα για μια νέα παγκόσμια τάξη, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν ελεύθερα να ανατρέπουν εθνικές κυβερνήσεις και να παίρνουν ξένα εδάφη και πόρους, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον.

«Ζούμε σε έναν κόσμο, στον πραγματικό κόσμο, Τζέικ, που κυβερνάται από τη δύναμη, που κυβερνάται από τη βία, που κυβερνάται από την ισχύ», δήλωσε στον παρουσιαστή του CNN, Τζέικ Τάπερ. «Αυτός είναι ο σιδηρούς νόμος του κόσμου από την αρχή της Ιστορίας», πρόσθεσε.

Το σχόλιο του Μίλερ ακολούθησε την ανάρτηση της συζύγου του στα κοινωνικά δίκτυα το Σαββατοκύριακο μιας εικόνας που υπονοούσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα θα πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, την ώρα μάλιστα που ο Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις του προς το νησί της Αρκτικής.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κάλεσε την Κυριακή τον Ντόναλντ Τραμπ να «σταματήσει τις απειλές» για προσάρτηση της Γροιλανδίας, σημειώνοντας ότι αποτελεί ουσιαστικά επίθεση σε έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες διά της βίας θα διέλυε τη βασική συμφωνία πάνω στην οποία θεμελιώνεται η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, της οποίας η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδρυτικά μέλη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών.

Ο Τραμπ ωστόσο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα απέκλειε τη χρήση στρατιωτικών μέσων για να πάρει τη Γροιλανδία.

Ο Μίλερ επανέλαβε επίσης την πρόθεση του Τραμπ να «διοικήσει» τη Βενεζουέλα και να εκμεταλλευτεί τα τεράστια πετρελαϊκά της αποθέματα, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στο Καράκας.

Ακόμη και ορισμένοι από τους πιο σταθερούς συμμάχους της Αμερικής επέκριναν την ενέργεια των ΗΠΑ, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραβίασε τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διοικούν τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Μίλερ, απορρίπτοντας τις διεθνείς συνθήκες που κατοχυρώνουν το δικαίωμα μιας χώρας στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία ως «διεθνικές ευγένειες». (Το τι ακριβώς εννοείται με το «διοικούν» τη Βενεζουέλα αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας: ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποφύγει τον όρο -παρότι ο Τραμπ επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «στο τιμόνι» της Βενεζουέλας- ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, που υπεραμύνθηκε της στρατιωτικής επιχείρησης, υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε στρατιωτικές εχθροπραξίες ούτε σε κατοχή.)

Η γλώσσα του Μίλερ παραπέμπει πάντως σε πιο σκοτεινές εποχές των ΗΠΑ να «κυβερνούν» πιο αδύναμα, μικρότερα κράτη στη Λατινική Αμερική, επιδεικνύοντας τη στρατιωτική ισχύ τους. Ο Μίλερ υποστήριξε ότι ένας αμερικανικός στρατιωτικός αποκλεισμός της χώρας της Νότιας Αμερικής, των 28 εκατομμυρίων κατοίκων, θα έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της Βενεζουέλας.

«Εμείς θέτουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις», δήλωσε ο Μίλερ. «Έχουμε επιβάλλει πλήρες εμπάργκο στο πετρέλαιό τους και στο εμπόριό τους. Άρα, για να κάνουν εμπόριο, χρειάζονται τη δική μας άδεια. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν την οικονομία, χρειάζονται τη δική μας άδεια. Οπότε οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο. Οι ΗΠΑ διοικούν τη χώρα», σημείωσε.

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, από το Βερμόντ, καταδίκασε λίγο αργότερα τις δηλώσεις του Μίλερ, λέγοντας στο CNN ότι «ο κ. Μίλερ έδωσε έναν πολύ καλό ορισμό του ιμπεριαλισμού».

«Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να πάρει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας», πρόσθεσε. «Απ’ όσο θυμάμαι, αυτό ακριβώς είναι ο ιμπεριαλισμός. Και υποψιάζομαι ότι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο λένε: “Ουάου, γυρίζουμε πίσω εκεί που ήμασταν πριν από 100 χρόνια, ή 50 χρόνια, όταν οι μεγάλες, ισχυρές χώρες εκμεταλλεύονταν φτωχότερες χώρες για τους φυσικούς τους πόρους”», τόνισε ο Σάντερς.



Πηγή: skai.gr

