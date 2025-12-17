Άνοιξε και φέτος τις πύλες του στο κοινό το παραμυθένιο Harbin Ice-Snow World στην Κίνα, το μεγαλύτερο πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο.

Το Harbin Ice-Snow World, άνοιξε και φέτος για 27η συνεχή χρονιά,στο Χαρμπίν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα.

Built in 22 days, Harbin Ice-Snow World opened officially on Wednesday. Take one minute to see how the world's largest ice and snow theme park was built in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province. #China #Harbin #IceCity pic.twitter.com/40qFiQHBrI — China Xinhua News (@XHNews) December 17, 2025

Το Harbin Ice-Snow World αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς της Κίνας, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Φέτος, το πάρκο - που «χτιστηκε» σε μόλις 22 ημέρες - καλύπτει έκταση ρεκόρ 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και κατασκευάστηκε με τη χρήση 400.000 κυβικών μέτρων πάγου και χιονιού.

Πηγή: skai.gr

