Harbin Ice-Snow World: Εντυπωσιακές εικόνες από το μεγαλύτερο πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο

Το Harbin Ice-Snow World αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς της Κίνας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες

Άνοιξε και φέτος τις πύλες του στο κοινό το παραμυθένιο Harbin Ice-Snow World στην Κίνα, το μεγαλύτερο πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο. 

Το  Harbin Ice-Snow World, άνοιξε και φέτος για 27η συνεχή χρονιά,στο Χαρμπίν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα. 

Το Harbin Ice-Snow World αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς της Κίνας, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Φέτος, το πάρκο - που «χτιστηκε» σε μόλις 22 ημέρες - καλύπτει έκταση ρεκόρ 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και κατασκευάστηκε με τη χρήση 400.000 κυβικών μέτρων πάγου και χιονιού.

Πηγή: skai.gr

