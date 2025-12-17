Άνοιξε και φέτος τις πύλες του στο κοινό το παραμυθένιο Harbin Ice-Snow World στην Κίνα, το μεγαλύτερο πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο.
Το Harbin Ice-Snow World, άνοιξε και φέτος για 27η συνεχή χρονιά,στο Χαρμπίν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα.
Built in 22 days, Harbin Ice-Snow World opened officially on Wednesday. Take one minute to see how the world's largest ice and snow theme park was built in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province. #China #Harbin #IceCity pic.twitter.com/40qFiQHBrI— China Xinhua News (@XHNews) December 17, 2025
Το Harbin Ice-Snow World αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς της Κίνας, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Φέτος, το πάρκο - που «χτιστηκε» σε μόλις 22 ημέρες - καλύπτει έκταση ρεκόρ 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και κατασκευάστηκε με τη χρήση 400.000 κυβικών μέτρων πάγου και χιονιού.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.