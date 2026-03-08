Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικοινωνία Τραμπ- Στάρμερ για την αξιοποίηση των βάσεων της RAF

Ο Στάρμερ μίλησε με τον Τραμπ για εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και, εκτός των άλλων, εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών

Επικοινωνία Τραμπ- Στάρμερ για αξιοποίηση των βάσεων της RAF

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική συνομιλία την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Οι ηγέτες ξεκίνησαν συζητώντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της χρήσης βάσεων RAF, στο πλαίσιο της υποστήριξης της συλλογικής αυτοάμυνας των εταίρων στην περιοχή», ανέφερε εκπρόσωπος του γραφείου του Στάρμερ στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό μετά τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών.

Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι προσβλέπουν να μιλήσουν ξανά σύντομα.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιρ Στάρμερ Ντόναλντ Τραμπ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark