Επικοινωνία Τραμπ- Στάρμερ για αξιοποίηση των βάσεων της RAF

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική συνομιλία την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Οι ηγέτες ξεκίνησαν συζητώντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της χρήσης βάσεων RAF, στο πλαίσιο της υποστήριξης της συλλογικής αυτοάμυνας των εταίρων στην περιοχή», ανέφερε εκπρόσωπος του γραφείου του Στάρμερ στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό μετά τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών.

Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι προσβλέπουν να μιλήσουν ξανά σύντομα.

