Αρκετοί Δημοκρατικοί βουλευτές εκφράζουν την αντίθεσή τους σε ένα ενδεχόμενο αίτημα για περαιτέρω χρηματοδότηση του Πενταγώνου εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ (Trump) δεν έχει περιγράψει επαρκώς τους στόχους ή τις προσδοκίες της σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου, σημειώνει το CNN.

Πέρσι, το Κογκρέσο ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτικά προγράμματα, στο πλαίσιο ενός πακέτου για τη χρηματοδότηση του υπουργείου Άμυνας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους βουλευτές για την πιθανή ανάγκη για περισσότερα χρήματα εν μέσω της σύγκρουσης, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, κοστίζει στους Αμερικανούς φορολογούμενους περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

«Σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει τα επιχειρήματα ή την αιτιολόγηση για αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», δήλωσε σήμερα ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Ακόμη και μετά τις ενημερώσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς τους βουλευτές, δεν ήταν σαφές πόσα χρήματα μπορεί να ζητήσει το Πεντάγωνο, πότε θα υποβληθεί το αίτημα αυτό και πόσο καιρό αναμένουν οι αξιωματούχοι ότι θα διαρκέσει ο πόλεμος.

Οι πιθανότητες προώθησης ενός πακέτου με τις 60 ψήφους που απαιτούνται στη Γερουσία είναι επίσης αβέβαιες, καθώς ορισμένοι Δημοκρατικοί, όπως ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι, δηλώνουν σαφώς ότι αντιτίθενται σθεναρά.

«Αν υποστηρίζετε τα στρατεύματα, τότε θα πρέπει να ψηφίσετε κατά της χρηματοδότησης αυτού του πολέμου, ώστε να απομακρύνουμε τα στρατεύματά μας από τον κίνδυνο», δήλωσε ο Μέρφι στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας αντιτάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην προσπάθεια περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν, αλλά ορισμένοι έχουν δηλώσει ότι η θέση τους ενδέχεται να αλλάξει αν η σύγκρουση παραταθεί.

Η αντίθεση ορισμένων Ρεπουμπλικάνων ενδέχεται να αποδειχθεί εμπόδιο για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα από το Κογκρέσο.

