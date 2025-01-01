Μαυροβούνιο: Τουλάχιστον 10 νεκροί από πυρά ενόπλου μέσα σε εστιατόριο

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξαν πυρ μέσα σε εστιατόριο σήμερα στην πόλη Μπάϊτσε, στο νότιο Μαυροβούνιο, κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Τσέτινιε, ανακοίνωσε σήμερα αργά το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών.

Κάνοντας λόγο για μια «ιδιωτική» εκδήλωση, ο Ντανίλο Σαράνοβιτς δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι ο ύποπτος «σκότωσε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικους από την οικογένεια Βούλετιτς», στην οποία ανήκει το εστιατόριο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατάφερε να εγκλωβίσει τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, ο οποίος μέχρι αργά εχθές διέφευγε τη σύλληψη και μολονότι τον διέταξε να ρίξει κάτω το όπλο που κρατούσε, ο ίδιος έθεσε τέλος στη ζωή του.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα, άλλη ανακοίνωση της αστυνομίας στην οποία αναφερόταν ότι δράστης ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή, είχε τα αρχικά A.M.και ήταν ηλικίας 45 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

