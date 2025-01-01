Δωρεάν η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς στο Βελιγράδι

Δωρεάν είναι από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2025 η χρήση όλων των δημόσιων μέσων μεταφοράς στο Βελιγράδι, μέτρο που είχε προαναγγείλει ο δήμαρχος της σερβικής πρωτεύουσας Αλεξάνταρ Σάπιτς, ενώ η χώρα συνεχίζει να ζει στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Νόβι Σαντ, όπου την 1η Νοεμβρίου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση της οροφής σιδηροδρομικού σταθμού.

Με την εισαγωγή του πρωτοποριακού μέτρου στη σερβική πρωτεύουσα, το Βελιγράδι γίνεται η μοναδική ευρωπαϊκή πόλη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων όπου τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα είναι δωρεάν.

Διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Ταλίν, το Μονπελιέ ή ακόμα και το Λουξεμβούργο έχουν υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, όμως κανένα δεν αφορά πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Το Βελιγράδι έχει πληθυσμό σχεδόν 1,7 εκατομμυρίων κατοίκων και η συχνή χρήση του αυτοκινήτου έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά τεράστια μποτιλιαρίσματα.

Όλος ο στόλος των λεωφορείων, των τραμ και των τρόλεϊ θα ανανεωθεί έως το 2027, είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στο μήνα ο δήμαρχος, υποσχόμενος ότι «έως το τέλος του 2025 κανένα λεωφορείο στο Βελιγράδι δεν θα είναι πλέον ηλικίας άνω των δύο ετών».

Το μέτρο μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση της ρύπανσης στο Βελιγράδι, το οποίο συχνά κατατάσσεται μεταξύ των 10 πιο μολυσμένων πόλεων στον κόσμο, βάσει των δεδομένων της ελβετικής εταιρείας IQ Air, η οποία μετρά την ατμοσφαιρική ρύπανση παγκοσμίως.

Εν μέσω εορταστικών εκδηλώσεων για το νέο έτος, χιλιάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε πολλές πόλεις στη Σερβία, απαιτώντας λογοδοσία για το δυστύχημα στη Νόβι Σαντ, που σημειώθηκε έπειτα από εργασίες ανακαίνισης του σιδηροδρομικού σταθμού. Σχεδόν καθημερινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας διαδέχονται η μια την άλλη έκτοτε σε εθνική κλίμακα, καθώς πολλοί στη Σερβία αποδίδουν την καταστροφή στη διαφθορά και στον ανεπαρκή έλεγχο των κατασκευαστικών έργων.

Ο Σέρβος πρώην υπουργός Μεταφορών Γκόραν Βέσιτς και άλλα 12 πρόσωπα άκουσαν προχθές Δευτέρα να τους απαγγέλλονται κατηγορίες για την υπόθεση.

