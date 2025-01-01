Σαουδική Αραβία: Αντιπροσωπεία της de facto συριακής κυβέρνησης στο Ριάντ

Αντιπροσωπεία της μεταβατικής συριακής κυβέρνησης, με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, έφτασε σήμερα στο Ριάντ, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό της νέας συριακής ηγεσίας, τόνισε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Αυτή η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών, Εξωτερικών, Ασαντ Χασάν αλ-Σιμπάνι, και Άμυνας, Μουρχάφ Αμπού Κάσρα, και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, Ανάς Χατάμπ, πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη «μετά από πρόσκληση του Σαουδάραβα υπουργού Εξωτερικών», ανέφερε το SANA, επικαλούμενος πηγή του συριακού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

