Musk για έκρηξη αμαξιούTesla έξω από ξενοδοχείο Trump: Ισως είναι τρομοκρατικό

Η ομάδα της Tesla ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξερράγη όχημα της αυτοκινητοβιομηχανίας έξω από το ξενοδοχείο του Ντόναλτ Τραμπ στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και επτά να τραυματιστούν.

Ο Ιλον Μασκ προέβη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X σχετικά με το συμβάν προσθέτοντας πως οι τοπικές αρχές υπαινίσσονται ότι μπορεί να ήταν τρομοκρατική επίθεση.

"Όλη η ομάδα των υψηλά ιστάμενων της Tesla ερευνά το θέμα αυτή τη στιγμή. Θα δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις μάθουμε οτιδήποτε. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο", έγραψε ο Μασκ στο X.

