Επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος θα έχει σήμερα στις 18:30 συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αύριο θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία βρίσκεται σε θερινές διακοπές και θα συνεδριάσει εκτάκτως για τον σκοπό αυτό.

Κατά την επίσκεψή του στο Κοινοβούλιο, ο Αμπάς θα έχει πρώτα διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν.

Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 15.00 και, μετά την εναρκτήρια ομιλία του Κουρτουλμούς, τον λόγο θα πάρει ο Μαχμούντ Αμπάς. Ο Πρόεδρος Ερντογάν θα παρακολουθήσει την ομιλία στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Μετά την ειδική συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Αμπάς και Ερντογάν θα ξεναγηθούν την έκθεση φωτογραφίας με θέμα την Παλαιστίνη στους χώρους του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες του δολοφονηθέντος επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια από τις επισκέψεις του στην Τουρκία.

Στις 27 Ιουλίου, μιλώντας στη γενέτειρά του Ριζούντα, στην βορειοανατολική Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι ορισμένα κόμματα επικρίνουν την κυβέρνηση επειδή δεν κάλεσε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής στην Τουρκία για να μιλήσει στο Κοινοβούλιο. «Ο κ. Αμπάς, ο οποίος δεν ήρθε παρ' όλο που τον προσκαλέσαμε, να μας συγχωρεί, θα πρέπει κατ' αρχάς να ζητήσει συγγνώμη από εμάς. Τον προσκαλέσαμε αλλά δεν ήρθε. Περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει», είχε δηλώσει τότε ο Τούρκος πρόεδρος. Λίγες ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Μαχμούντ Αμπάς στην Τουρκία και η ομιλία του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

