Η πρώην πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Σέιχ Χασίνα απαίτησε χθες Τρίτη να διενεργηθεί έρευνα για τις διαδηλώσεις που την ανάγκασαν την περασμένη εβδομάδα να φύγει από τη χώρα και να εγκαταλείψει την εξουσία, έπειτα από μια δεκαπενταετία μονοκρατορίας της, μερικές ώρες αφού άρχισε έρευνα σε βάρος της για φόνο, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά την πτώση της.
«Απαιτώ να γίνει έρευνα σε βάρος αυτών που ενεπλάκησαν σε δολοφονίες και βανδαλισμούς» ώστε να τιμωρηθούν, ανέφερε η κυρία Χασίνα, 76 ετών, καλώντας εξάλλου τους υποστηρικτές της να συγκεντρωθούν αύριο Πέμπτη στη Ντάκα.
