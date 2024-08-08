Ο πρόεδρος Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στον προεδρικό μέγαρο, στην Άγκυρα, με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί.

Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα των δύο ηγετών αποτέλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Σε γραπτή ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται:

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ, οι επιθέσεις του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ με τη δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν έχει πρόθεση για κατάπαυση του πυρός, ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργάζεται για μια λύση που θα φέρει διαρκή ειρήνη και ηρεμία στην περιοχή και ότι, μαζί με το Κατάρ, σκοπεύει να αυξήσει τις εποικοδομητικές προσπάθειές. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή με τις επιθέσεις του τόσο στα Παλαιστινιακά Εδάφη όσο και τον Λίβανο και ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει την ισραηλινή επιθετικότητα, η οποία έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεσμεύεται πλήρως να προωθήσει τη συνεργασία με το Κατάρ στον πολιτικό, στρατιωτικό, εμπορικό και πολιτιστικό τομέα, ιδίως στις οικονομικές σχέσεις».

Πηγή: skai.gr

