Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Μόσχα αργότερα σήμερα Τρίτη, ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο.

Αναμένεται «να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπό το φως της τρέχουσας επιδείνωσης της παλαιστινιοϊσραηλινής σύγκρουσης και της άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας», σημείωσαν οι υπηρεσίες της ρωσικής προεδρίας μέσω Telegram.

Ο κ. Αμπάς κάνει επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ρωσίας ως αύριο Τετάρτη, η οποία αναμενόταν εδώ και καιρό, ενώ πρόκειται αμέσως μετά να μεταβεί στην Τουρκία, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Ρωσία, που καλλιεργεί στενές σχέσεις τόσο με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολά Αλί Χαμενεΐ όσο και με ηγέτες αραβικών κρατών όπως ιδίως ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καταδίκασε τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την 31η Ιουλίου, που αποδόθηκε στο Ισραήλ, καλώντας όλα τα μέρη να αποφύγουν περαιτέρω ενέργειες που θα αποσταθεροποιούσαν κι άλλο τη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου, επικρίνει συχνά τη Δύση επειδή επιλέγει, όπως το βλέπει η Μόσχα, να παραβλέπει την ανάγκη να ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

