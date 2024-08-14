Η Γερμανία και το δίλημμα του Ισραήλ

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, όπου μια νέα ανάφλεξη φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών, καθώς επικρέμαται η πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων προς το Ισραήλ, ενώ στις 15 Αυγούστου αναμένονται νέες διαπραγματεύσεις με σκοπό την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων.



Η κρισιμότητα της κατάστασης φαίνεται και από το γεγονός ότι ακόμη και ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν υποδέχθηκε στο Κρεμλίνο τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ενώ η χώρα του δέχεται, όπως είπε, ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ. «Μας αφορά φυσικά ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και την Παλαιστίνη» ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. «Σας πιστεύουμε, σας εμπιστευόμαστε, διαισθανόμαστε ότι έχουμε την στήριξή σας» ανέφερε ο Μαχμούντ Αμπάς στον Βλαντιμίρ Πούτιν.



Την ίδια ώρα αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις τόσο προς το Ιράν όσο και προς το Ισραήλ. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, σε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι και για τη Γερμανία με φόντο την Ουκρανία αλλά και την εύθραυστη κυβερνητική ισορροπία με έναν προϋπολογισμό που θυμίζει ναρκοπέδιο, καλείται να πάρει θέση.



Την Δευτέρα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, απευθύνοντας έκκληση για προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Η Γερμανία είναι μία εκ των τεσσάρων δυτικών δυνάμεων μαζί με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία που εμπλέκονται σε μια νέα προσπάθεια εκκλήσεων για αποφυγή των ιρανικών αντιποίνων.

Το Βερολίνο θέλει αποτροπή ενός «σπιράλ βίας»

Νωρίτερα ο Γερμανός καγκελάριος είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτρέποντάς τον να καταλήξει σε συμφωνία με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και για μια συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων. Τάδε έφη ο αν. κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπίχνερ από το Βερολίνο. Τόνισε δε ότι η γερμανική κυβέρνηση καταδικάζει τις απειλές του Ιράν και της Χεζμπολάχ που στρέφονται κατά του Ισραήλ και των πολιτών του και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ένα ανεξέλεγκτο «σπιράλ βίας».



Πάντως, όπως σχολιάζουν ήδη γερμανικά μέσα και αναλυτές, το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για τη Γερμανία δεδομένου ότι δεν αποκλείεται να τεθεί εκ νέου ενώπιον των ιστορικών ευθυνών της απέναντι στο Ισραήλ, ειδικά αν αυτό ζητήσει στρατιωτική στήριξη. Η Άγκελα Μέρκελ άλλωστε, στην ιστορική ομιλία της στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνεσέτ, είχε χαρακτηρίσει την ευθύνη της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ ως «κρατική επιταγή», ισότιμη με ηθική υποχρέωση αλλά και καθήκον συνταγματικής υφής.



Όπως επισημαίνει μιλώντας στην Welt ο αναλυτής Κάρστεβ Όβενς, επικεφαλής της οργάνωσης Εlnet-Deutschland που έχει ως αντικείμενο τις γερμανο-ισραηλινές σχέσεις, το Ισραήλ «προσβλέπει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη στήριξη ειδικότερα της Γερμανίας», τονίζοντας ότι η στήριξη αυτή θα μπορούσε να συγκεκριμενοποιηθεί με εξοπλιστικές τεχνολογίες αποτροπής.

Δύσκολες μέρες προμηνύουν οι ακυρώσεις πτήσεων

Πέραν όμως του πολιτικού πεδίου και των διπλωματικών διεργασιών, τα μηνύματα που έρχονται και από τον ανταγωνιστικό χώρο των αεροπορικών εταιρειών είναι δυσοίωνα. Η Lufthansa ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επεκτείνει την απόφαση για ακυρώσεις όλων των πτήσεων προς τις εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή μέχρι τις 21 Αυγούστου και όχι τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο.



Έτσι μέχρι τις 21 Αυγούστου ακυρώνονται όλες οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, την Τεχεράνη, τη Βηρυτό,το Αμμάν και το Ερμπίλ, ενώ για την ίδια χρονική περίοδο δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις στον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ. Πάντως η Lufthansa προσφέρει τη δυνατότητα ακύρωσης εισιτηρίων χωρίς χρέωση μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν για όλες τις αεροπορικές του ομίλου, την Austrian, τη Swiss, την Eurowings και την Brussels Airlines.

