Μαχμούντ Αμπάς: Να αναληφθεί άμεσα πολιτική δράση για την ειρήνη - Απορρίπτονται πρακτικές όπως οι δολοφονίες αμάχων και από τις δύο πλευρές Κόσμος 17:41, 12.10.2023

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ζήτησε την απελευθέρωση των αμάχων και κρατουμένων, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη «να σταματήσει η τρομοκρατία εποίκων εναντίον του λαού μας στις παλαιστινιακές πόλεις, χωριά και στρατόπεδα στη Δυτική Όχθη