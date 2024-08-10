Λογαριασμός
Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέστρεψαν έναν εκτοξευτήρα πυραύλων και δύο drone των Χούθι

«Τα όπλα αυτά αποτελούσαν μία ξεκάθαρη και επικείμενη απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, αλλά και για τα εμπορικά πλοία που πλέουν στην περιοχή», αναφέρει η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέστρεψαν χθες, έναν εκτοξευτήρα πυραύλων των Χούθι, που έχουν την υποστήριξη του Ιράν, αλλά κι ένα μη επανδρωμένο όχημα των ανταρτών, σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης, δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των Χούθι πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με μία ανάρτηση της CENTCOM στη διαδικτυακή πλατφόρμα X.

«Τα όπλα αυτά αποτελούσαν μία ξεκάθαρη και επικείμενη απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, αλλά και για τα εμπορικά πλοία που πλέουν στην περιοχή», πρόσθεσε η CENTCOM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

