Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέστρεψαν έναν εκτοξευτήρα πυραύλων και δύο drone των Χούθι

Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέστρεψαν χθες, έναν εκτοξευτήρα πυραύλων των Χούθι, που έχουν την υποστήριξη του Ιράν, αλλά κι ένα μη επανδρωμένο όχημα των ανταρτών, σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι κατά το προηγούμενο 24ωρο.

August 9 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi missile launcher and one uncrewed surface vessel in Houthi-controlled areas of Yemen.



Additionally, USCENTCOM forces successfully… pic.twitter.com/gZ2gQlqumr August 10, 2024

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης, δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των Χούθι πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με μία ανάρτηση της CENTCOM στη διαδικτυακή πλατφόρμα X.

«Τα όπλα αυτά αποτελούσαν μία ξεκάθαρη και επικείμενη απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, αλλά και για τα εμπορικά πλοία που πλέουν στην περιοχή», πρόσθεσε η CENTCOM.

