Ένας γιατρός και τουλάχιστον τέσσερις ντίλερς ναρκωτικών συνελήφθησαν από την αστυνομία, καθώς φέρονται να έχουν παραδεχθεί ότι έδωσαν στον Μάθιου Πέρι, την κεταμίνη που στάθηκε μοιραία για τη ζωή του τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με το TMZ τουλάχιστον ένας γιατρός αλλά και αρκετοί έμποροι τα ονόματα των οποίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ δεν είναι σαφές εάν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η αστυνομία κατάσχεσε υπολογιστές, τηλέφωνα και άλλες συσκευές για να εντοπίσει ποιος έδωσε στον Πέρι το φάρμακο.

Ο Πέρι υποβαλλόταν σε θεραπεία κεταμίνης για την κατάθλιψη και το άγχος.

Η τελευταία του συνεδρία πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με μια έκθεση που βγήκε στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο.

