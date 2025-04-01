Tesla: Οι πωλήσεις αυτοκινήτων της εταιρείας μειώθηκαν ξανά τον Μάρτιο

Η πολιτική του Ίλον Μασκ φαίνεται να «καίει» το brand της Tesla. Οι πωλήσεις της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές μειώθηκαν ξανά τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Τρίτης, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι οδηγοί αποφεύγουν τη μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς ο ανταγωνισμός από την Κίνα σκληραίνει, και ορισμένοι διαμαρτύρονται για τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του απόψεις.



Οι πωλήσεις νέων Tesla στη Γαλλία και τη Σουηδία μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα, προσθέτοντας στα χαμηλότερα ποσοστά πωλήσεων πρώτου τριμήνου στις δύο χώρες από το 2021.



Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος, στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις φλερτάροντας με ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, επιβαίνοντας επίσης της πωλήσεις της Tesla ενόψει της πολυαναμενόμενης κυκλοφορίας του νέου της μεσαίου SUV με την ονομασία Model Y.



«Ποτέ μια μάρκα αυτοκινήτου δεν υπέστη τέτοια πτώση παγκοσμίως», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters o Κουέντιν Γουίλσον, ιδρυτής του βρετανικού ομίλου FairCharge και ιδιοκτήτης ο ίδιος ενός Tesla.



Οι αναλυτές αναμένουν την Τετάρτη νέα στοιχεία από την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με τις παραδόσεις του πρώτου τριμήνου του ομίλου, και για τα συναισθήματα των καταναλωτών έναντι της μάρκας.



Η Tesla κατέγραψε τον Μάρτιο 3.157 πωλήσεις αυτοκινήτων στη Γαλλία, 911 στη Σουηδία και 2.211 στη Νορβηγία, σημειώνοντας πτώση 36,83%, 63,9% και 1% αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.



Στη Δανία, οι ταξινομήσεις ανήλθαν σε 593, μειωμένες κατά 65,6%, ενώ μειώθηκαν κατά 61% στις 1.536 στην Ολλανδία.



Οι τριμηνιαίες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 41,1% στη Γαλλία, 55,3% στη Σουηδία, 12,5% στη Νορβηγία, 56,4% στη Δανία και 49,7% στην Ολλανδία.



Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη Γαλλία μειώθηκε στο 1,63% το τρίμηνο που έληξε τον Μάρτιο. Έχασε έδαφος σε μάρκες που ομαδοποιήθηκαν στην κατάταξη ως «άλλες» από τον εθνικό φορέα αυτοκινήτων PFA. Αυτές περιλαμβάνουν τη BYD και άλλους κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων και είδαν το μερίδιό τους να αυξάνεται στο 3,19%.



Η Πορτογαλία ήταν η εξαίρεση στην καθοδική τάση, με τις ταξινομήσεις Tesla να αυξάνονται κατά 2% τον μήνα, αλλά να μειώνονται κατά 26% στο τρίμηνο, παρά την επιταχυνόμενη τάση ηλεκτροδότησης στη συγκεκριμένη αγορά.



Η Tesla αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις στην Ευρώπη σχολιάζει το Reuters. Έχει μια μικρή, γερασμένη σειρά αυτοκινήτων, ενώ οι παραδοσιακοί ανταγωνιστές της, οι καθιερωμένες αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και οι νεοεισερχόμενοι Κινέζοι λανσάρουν νέα, συχνά φθηνότερα EV.

Η υποστήριξη του Μασκ στα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) που ήρθε δεύτεη στις εθνικές εκλογές του Φεβρουαρίου, φαίνεται επίσης να έχει πλήξει τις πωλήσεις της Tesla στην ήπειρο. «Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η στρατηγική θα ήταν η πίεση, θα ήταν η σύνδεση με τον πατριωτισμό και η στροφή προς τα δεξιά», δήλωσε ο Έρικ Σίφερ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Patriarch Organization στο Λος Άντζελες.



«Η στρατηγική για την Ευρώπη θα αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις, και θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με την αξία και τις ανταγωνιστικές διαφορές με την αγορά εκεί», είπε.



Ως απάντηση στον δεξιό ακτιβισμό του Μασκ, τα αυτοκίνητα της Tesla έχουν γίνει στόχοι βανδαλισμών σε αρκετές χώρες.

Πηγή: skai.gr

