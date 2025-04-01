«Η δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική, η απόφαση αυτή δεν είναι πολιτική απόφαση, αλλά δικαστική, και ελήφθη από τρεις ανεξάρτητους, αμερόληπτους δικαστές», δήλωσε σήμερα ο ένας από τους δύο ανώτατους δικαστικούς της Γαλλίας, ο Ρεμί Έιντς, αντιδρώντας στις επικρίσεις για την καταδίκη της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν σε 4 χρόνια φυλάκιση, και 5 χρόνια στέρηση του δικαιώματος εκλέγεσθαι.

Η απόφαση του δικαστηρίου του Παρισιού «ελήφθη σύμφωνα με τον νόμο, κατ' εφαρμογήν των νόμων που έχουν ψηφισθεί από την εθνική αντιπροσωπεία».

Οι δικαστές «εφάρμοσαν τον νόμο και τις ποινές που προβλέπονται από τον νόμο», είπε ο γενικός εισαγγελέας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις «πολύ προσωπικές επιθέσεις κατά δικαστών και τις απειλές που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ποινικής δίωξης» και δηλώνοντας σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου που ανακοίνωσε την δικαστική απόφαση χρειάσθηκε να τεθεί υπό προστασία.

Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν από την Μαρίν Λε Πεν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 είναι «τελείως ακραίοι». «Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μία δίκη που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της δίκαιης δίκης, έπειτα από μία συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν οι θέσεις όλων των πλευρών που διήρκεσε δύο μήνες, μία δικαστική έρευνα που διήρκεσε δύο χρόνια», είπε ο ανώτατος δικαστικός.

«Είναι τελείως αφύσικο ένας δικαστής να δέχεται επίθεση», είπε ο Ρεμί Έιντς καλώντας σε «αποφόρτιση της κατάστασης», επικαλούμενος «το μέτρο και την πνευματική ηρεμία»: «ας αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει το έργο της με πλήρη ανεξαρτησία».

Στην ερώτηση αν η εκδίκαση της έφεσης μπορεί να διεξαχθεί πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από το Εφετείο του Παρισιού. «Τεχνικά, είναι πιθανότατα εφικτό, είναι προς εξέτασιν και σε σχέση με το πρόγραμμα του δικαστηρίου», είπε προσθέτοντας ότι οι ημερομηνίες θα γίνουν γνωστές μάλλον «αρκετά γρήγορα».

Η Μαρίν Λε Πεν δήλωσε ότι «το κράτος δικαίου παραβιάσθηκε τελείως» και ότι πρόκειται για «πολιτική απόφαση». Απαντούσε στο γεγονός ότι το δικαστήριο την καταδίκασε για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος αφού αποδείχθηκε ότι, για να εξοικονομηθούν χρήματα για το κόμμα της, ένα ολόκληρο σύστημα είχε στηθεί κατά το διάστημα 2004-2016 για την πληρωμή μελών του προσωπικού του Εθνικού Συναγερμού με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

