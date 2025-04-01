Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορέσει να αποφύγει, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση, τις επιπτώσεις των δασμών που ετοιμάζεται να επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση, όπως παραδέχθηκε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ανώτερη κυβερνητική πηγή δήλωσε στους Times ότι η βρετανική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει παραχωρήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, τη φορολογία και τη γεωργία, είναι «στο τραπέζι» και περιμένει την υπογραφή των ΗΠΑ. Ωστόσο, παρά τις διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει, επιμένοντας σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επιβολή δασμών χωρίς εξαιρέσεις.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχιστούν, αλλά εκτιμάται ότι θα περάσουν εβδομάδες μέχρι την υπογραφή κάποιας συμφωνίας. Πάντως, ο υπουργός επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς επέμεινε την Τρίτη ότι καμία χώρα δεν είναι «σε καλύτερη θέση από το Ηνωμένο Βασίλειο» να συνάψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον

«Αναφορικά με τους δασμούς, ο πρωθυπουργός έχει κάνει σαφές ότι ενεργεί πάντα για το εθνικό συμφέρον και προετοιμαζόμαστε ενεργά για όλα τα ενδεχόμενα πριν από τις αναμενόμενες ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο Τραμπ αυτή την εβδομάδα, από τις οποίες αναμένουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεαστεί μαζί με άλλες χώρες», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Στάρμερ προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι «εποικοδομητικές συζητήσεις» για μια «συμφωνία οικονομικής ευημερίας του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ».

Στο μεταξύ, μιλώντας στο Sky News, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε: «Εργαζόμαστε σκληρά για μια οικονομική συμφωνία. Είναι πιθανό να υπάρξουν δασμοί. Κανείς δεν το χαιρετίζει αυτό. Προφανώς εργαζόμαστε με τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο. Κανείς δεν θέλει να δει έναν εμπορικό πόλεμο. Αλλά πρέπει να ενεργήσω για το εθνικό συμφέρον, και αυτό σημαίνει ότι όλες οι επιλογές πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι».

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αντίποινα, απάντησε: «Δεν πρόκειται να προτρέξω. Αλλά μιλάω με τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο και νομίζω ότι αυτό που θέλουν είναι μια ήρεμη και συγκεντρωτική απάντηση σε αυτό, όχι μια σπασμωδική απάντηση».

