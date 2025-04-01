Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το δημοτικό συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ κήρυξε «μείζον περιστατικό» καθώς εκτιμάται ότι 17.000 τόνοι απορριμμάτων παραμένουν στους δρόμους της πόλης λόγω μιας πολυήμερης απεργίας των εργαζομένων στην καθαριότητα.

«Είναι λυπηρό που αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτό το βήμα», δήλωσε ο Τζον Κότον, ηγέτης του δημοτικού συμβουλίου της αγγλικής πόλης. «Αλλά δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο και προκαλεί αγωνία στις κοινότητες σε όλο το Μπέρμιγχαμ».

Κηρύσσοντας ένα μείζον περιστατικό, το Μπέρμιγχαμ μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τα γειτονικά συμβούλια και την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα επεκτείνει τις προσπάθειες καθαρισμού των δρόμων και απομάκρυνσης των απορριμμάτων.

