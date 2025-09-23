Κίνδυνος «shutdown» στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τους Δημοκρατικούς για τον προϋπολογισμό

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την Τρίτη τη συνάντηση με κορυφαίους ηγέτες των Δημοκρατικών σχετικά με τον προϋπολογισμό για την αποφυγή του «shutdown» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, λέγοντας ότι θα συναντηθεί μαζί τους μόνο αν συμφωνήσουν με ορισμένες από τις απαιτήσεις του.

«Αποφάσισα ότι καμία συνάντηση με τους ηγέτες του Κογκρέσου δεν θα μπορούσε να είναι παραγωγική», έγραψε ο Τραμπ σε μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία επιτίθεται σφοδρά στους Δημοκρατικούς.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Αφού εξέτασα λεπτομερώς τις ανεύθυνες και γελοίες απαιτήσεις που θέτουν οι Ριζοσπάστες Αριστεροί Δημοκρατικοί της Μειοψηφίας ως αντάλλαγμα για τις ψήφους τους, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή η ακμάζουσα χώρα μας, αποφάσισα ότι καμία συνάντηση με τους ηγέτες τους στο Κογκρέσο δεν θα μπορούσε να είναι παραγωγική. Απειλούν να κλείσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκτός αν τους δοθούν πάνω από 1 τρισ. δολάρια σε νέες δαπάνες για να συνεχιστεί η δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για τους παράνομους μετανάστες (ένα τεράστιο κόστος!), να αναγκάσουν τους φορολογούμενους να χρηματοδοτήσουν χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου για ανηλίκους, να έχουν νεκρούς ανθρώπους στους καταλόγους του Medicaid, να επιτρέψουν σε παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες να κλέβουν δισεκατομμύρια δολάρια από τις παροχές των Αμερικανών φορολογουμένων, να προσπαθήσουν να αναγκάσουν τη χώρα μας να ανοίξει ξανά τα σύνορά της στους εγκληματίες και στον κόσμο, να επιτρέψουν στους άνδρες να παίζουν σε γυναικείους αθλητικούς αγώνες και, ουσιαστικά, να δημιουργήσουν χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου για όλους. Αυτές οι ριζοσπαστικές αριστερές απόψεις και πολιτικές είναι που μου επέτρεψαν να κερδίσω τις προεδρικές εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και των επτά κρίσιμων πολιτειών, καθώς και τη λαϊκή ψήφο, με μια ιστορική συντριπτική νίκη. Η ήττα στις εκλογές έχει συνέπειες, αλλά, σύμφωνα με την επιστολή που μου έστειλαν, οι Δημοκρατικοί δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Προσπαθούν να καταργήσουν το δημοφιλές Rural and Vulnerable Hospital Fund (Ταμείο Αγροτικών και Ευάλωτων Νοσοκομείων), ύψους 50 δισ. δολαρίων, το οποίο ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους των Ρεπουμπλικάνων και υπογράφηκε υπερήφανα από εμένα.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο φαίνεται να έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους. Προφανώς δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει να βάζεις την Αμερική πάνω από όλα ή να κάνεις την Αμερική ξανά μεγάλη! Το μόνο που θέλουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο είναι να θεσπίσουν ριζοσπαστικές αριστερές πολιτικές τις οποίες κανείς δεν ψήφισε - υψηλοί φόροι, ανοιχτά σύνορα, καμία συνέπεια για βίαιους εγκληματίες, άνδρες σε γυναικείους αθλητικούς αγώνες, χειρουργικές επεμβάσεις «τρανσέξουαλ» που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους και πολλά άλλα. Λίγοι ψήφισαν για αυτό που εκπροσωπούν, το οποίο θα οδηγούσε στην καταστροφή της Αμερικής. Αντ' αυτού, οι άνθρωποι ψήφισαν για την ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ, και αυτό είναι που πρεσβεύουν οι Ρεπουμπλικανοί και ο Πρόεδρός σας, «ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ». Προσμένω να συναντηθώ μαζί τους, αν σοβαρευτούν για το μέλλον της χώρας μας. Πρέπει να διατηρήσουμε την κυβέρνηση ανοιχτή και να νομοθετούμε ως αληθινοί πατριώτες, αντί να κρατάμε ομήρους τους Αμερικανούς πολίτες, γνωρίζοντας ότι θέλουν να κλείσουν τη χώρα μας, η οποία σήμερα ευημερεί. Θα χαρώ να συναντηθώ μαζί τους, αν συμφωνήσουν με τις αρχές που αναφέρονται στην παρούσα επιστολή. Πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους! Διαφορετικά, θα είναι απλώς άλλη μια μακρά και σκληρή διαδρομή μέσα στη ριζοσπαστικοποιημένη κινούμενη άμμο τους. Προς τους ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος, η μπάλα είναι στο γήπεδό σας. Ανυπομονώ να σας συναντήσω όταν γίνετε ρεαλιστές σχετικά με τα πράγματα που πρεσβεύει η χώρα μας. Κάντε το σωστό!

