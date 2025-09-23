Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε «πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο δέσμης μέτρων που αποσκοπούν, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, στον τερματισμό της «γενοκτονίας στη Γάζα».

Το σχετικό διάταγμα απαγορεύει όλες τις εξαγωγές προς το Ισραήλ αμυντικού υλικού και προϊόντων ή τεχνολογιών διπλής χρήσης, καθώς και την εισαγωγή τέτοιου εξοπλισμού στην Ισπανία, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, μπλοκάρει αιτήματα για τη διέλευση καυσίμων αεροσκαφών με πιθανή στρατιωτική χρήση και απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισής τους, πρόσθεσε ο Κουέρπο.



Πηγή: skai.gr

