Μακρόν: Νέα εποχή δράσης στην Ευρώπη για την άμυνα

«Η ρωσική απειλή είναι εδώ για όλους μας στην Ευρώπη. Η ρωσική επιθετικότητα δεν γνωρίζει όρια. Μπροστά σε αυτόν τον κόσμο του κινδύνου, το να παραμείνει κανείς θεατής θα ήταν τρέλα».



Με αυτά τα λόγια, κατά την ομιλία του χθες βράδυ προς τον γαλλικό λαό, ο Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε να προειδοποιήσει, κινητοποιήσει και εμψυχώσει, Γάλλους και Ευρωπαίους, υποσχόμενος πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα της άμυνας.

Τις μέρες αυτές όπου η αμερικανική υποστήριξη προς τους Ευρωπαίους είναι αβέβαιη και ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε διπλωματική προσέγγιση με τη Μόσχα, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι «τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αυτονομηθούν περισσότερο ώστε να μπορούν να αμυνθούν καλύτερα».«Περνάμε σε μια νέα εποχή» δήλωσε. Η «Ευρώπη της Άμυνας» για την οποία μιλάμε εδώ και χρόνια, «ήρθε η ώρα να γίνει πραγματικότητα». Πρέπει να εξοπλιστούμε περισσότερο και αυτό για την προστασία της ίδιας της ειρήνης».« Παραμένουμε προσηλωμένοι στο ΝΑΤΟ και τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε επιπλέον ενίσχυση της ανεξαρτησίας μας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας».Το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να αποφασίζεται στην Ουάσιγκτον ή στη...γιατί «Ναι» η απειλή έρχεται από τ’ ανατολικά... και η αθωότητα των 30 τελευταίων ετών από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου έχει τελειώσει», υπογράμμισε.Σε ό,τι αφορά στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε «πρόσθετες επενδύσεις» στην άμυνα, διαβεβαιώνοντας όμως τους Γάλλους, ότι αυτό θα γίνει «χωρίς να αυξηθούν οι φόροι». «Πρόκειται για νέες επενδύσεις που απαιτούν κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης, αλλά και δημόσιας χρηματοδότησης», (...) πράγμα που θα απαιτήσει «μεταρρυθμίσεις, επιλογές και θάρρος», υπογράμμισε. Ανέφερε ότι «ζήτησε από την κυβέρνηση να εργαστεί για αυτό το συντομότερο δυνατό», έχοντας πλήρη επίγνωση βέβαια, των αδυναμιών της τωρινής κυβέρνησης να προχωρήσει και εμβαθύνει, λόγω του κατακερματισμένου πολιτικού κόσμου στη χώρα και της έλλειψης πλειοψηφίας.Κάνοντας ειδική αναφορά στο σημερινόστις Βρυξέλλες, ο Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι «τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες χωρίς αυτό να λαμβάνεται υπόψη στο έλλειμμά τους».Σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής δύναμης της, ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η απόφαση για τη χρήση παραμένει πάντα στα χέρια του Γάλλου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο εξήγησε, ότι ο ίδιος είναι «ανοικτός» σε μια στρατηγική συζήτηση για την προστασία της Ευρώπης από τα γαλλικά πυρηνικά όπλα. Δικαιολόγησε το «άνοιγμα» αυτό λόγω της «ιστορικής έκκλησης» του μελλοντικού Καγκελαρίου της Γερμανίας Φ. Μερτζ που έθεσε την υπεράσπιση της Ευρώπης ως «απόλυτη προτεραιότητα» απέναντι σε μια αμερικανική διοίκηση που αδιαφορεί για τη μοίρα της Ευρώπης, «αθετώντας το ιστορικό ατλαντικό δόγμα του Βερολίνου», υπογράμμισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

