Έκκληση Ζελένσκι στη διεθνή κοινότητα: «Μη χαλαρώσετε την πίεση στη Ρωσία» 

«Δεν πρέπει να υπάρξει ανάπαυλα στην πίεση που ασκείται στη Ρωσία, προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο αυτόν», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Χ.

zelenski

Μία ημέρα μετά το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε ξενοδοχείο στην Κρίβι Ριχ με 4 νεκρούς, όπου διέμεναν Αμερικανοί και Βρετανοί εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα από τη διεθνή κοινότητα να μη χαλαρώσει την πίεση στη Ρωσία. 

«Δεν πρέπει να υπάρξει ανάπαυλα στην πίεση που ασκείται στη Ρωσία, προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο αυτόν και τον τρόμο ενάντια στη ζωή», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Χ, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση. 

Σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συμμετέχει στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. 

Εκτός από το πλήγμα στο ξενοδοχείο, ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση με drone εναντίον αποθήκης στην περιφέρεια της Σούμι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

«Κάθε ημέρα η Ρωσία αποδεικνύει ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο και να τρομοκρατεί τους αμάχους. Για τον λόγο αυτό η Ουκρανία έχει ανάγκη από σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας προκειμένου να πετύχει μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη», εκτίμησε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ στο Telegram.

