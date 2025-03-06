Έκκληση Ζελένσκι στη διεθνή κοινότητα: «Μη χαλαρώσετε την πίεση στη Ρωσία» 

Μία ημέρα μετά το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε ξενοδοχείο στην Κρίβι Ριχ με 4 νεκρούς, όπου διέμεναν Αμερικανοί και Βρετανοί εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα από τη διεθνή κοινότητα να μη χαλαρώσει την πίεση στη Ρωσία.

«Δεν πρέπει να υπάρξει ανάπαυλα στην πίεση που ασκείται στη Ρωσία, προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο αυτόν και τον τρόμο ενάντια στη ζωή», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Χ, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση.

Усю ніч тривала рятувальна операція в Кривому Розі на місці російського ракетного удару. Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо… pic.twitter.com/CrXX4oRbAb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025

Σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συμμετέχει στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες , με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Εκτός από το πλήγμα στο ξενοδοχείο, ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση με drone εναντίον αποθήκης στην περιφέρεια της Σούμι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

«Κάθε ημέρα η Ρωσία αποδεικνύει ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο και να τρομοκρατεί τους αμάχους. Για τον λόγο αυτό η Ουκρανία έχει ανάγκη από σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας προκειμένου να πετύχει μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη», εκτίμησε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.