Συνάντηση Όρμπαν με Λεπέν - «Η μελλοντική πρόεδρος της Γαλλίας»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, συναντήθηκε με τη Μαρίν Λεπέν λίγο πριν μεταβεί στις Βρυξέλλες και ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής για να τορπιλίσει την ενότητα με τις φιλορωσικές του θέσεις.



Σημειώνεται ότι ο Όρμπαν το βράδυ της Τετάρτης δείπνησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Όρμπαν στο μήνυμά του στο X μετά τη συνάντησή του το πρωί με τη Μαρίν Λεπέν, τη χαρακτήρισε ως τη μελλοντική πρόεδρο της Γαλλίας.

After meeting with both the former and current Presidents of France, it was a pleasure to meet with the future President. Thank you for the insightful discussion @MLP_officiel! pic.twitter.com/ThWhw8xSIU — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.