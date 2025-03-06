Λογαριασμός
Συνάντηση Όρμπαν με Λεπέν - «Η μελλοντική πρόεδρος της Γαλλίας»

Ο Όρμπαν στο μήνυμά του στο X χαρακτήρισε τη Μαρίν Λεπέν ως τη μελλοντική πρόεδρο της Γαλλίας

Λεπέν_Όρμπαν

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, συναντήθηκε με τη Μαρίν Λεπέν λίγο πριν μεταβεί στις Βρυξέλλες και ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής για να τορπιλίσει την ενότητα με τις φιλορωσικές του θέσεις.
 
Σημειώνεται ότι ο Όρμπαν το βράδυ της Τετάρτης δείπνησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Όρμπαν στο μήνυμά του στο X μετά τη συνάντησή του το πρωί με τη Μαρίν Λεπέν, τη χαρακτήρισε ως τη μελλοντική πρόεδρο της Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βίκτορ Ορμπάν Μαρίν Λεπέν Εμανουέλ Μακρόν
