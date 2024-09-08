Η συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Σάββατο στην Αλγερία έφθασε το 48%, δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην εκλογική επιτροπή το βράδυ, αφού έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα στις 20:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας).
Στις εκλογές του 2019, έφθασε μόλις το 33,06%, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.
Ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν, που διεκδικεί δεύτερη συναπτή θητεία, χαρακτηριζόταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί της διαδικασίας, στην οποία η συμμετοχή συγκαταλεγόταν στα μεγάλα διακυβεύματα.
Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας.
Τον Δεκέμβριο του 2019, η αποχή είχε σπάσει ρεκόρ (>60%) στις εκλογές που είχε κερδίσει ο 78χρονος πρόεδρος Ταμπούν με το 58% των ψήφων, ενώ βρίσκονταν στο απόγειό τους μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του εκδημοκρατισμού της χώρας και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης πρότεινε αποχή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.