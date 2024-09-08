Η συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Σάββατο στην Αλγερία έφθασε το 48%, δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην εκλογική επιτροπή το βράδυ, αφού έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα στις 20:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας).

Στις εκλογές του 2019, έφθασε μόλις το 33,06%, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν, που διεκδικεί δεύτερη συναπτή θητεία, χαρακτηριζόταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί της διαδικασίας, στην οποία η συμμετοχή συγκαταλεγόταν στα μεγάλα διακυβεύματα.

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας.

Τον Δεκέμβριο του 2019, η αποχή είχε σπάσει ρεκόρ (>60%) στις εκλογές που είχε κερδίσει ο 78χρονος πρόεδρος Ταμπούν με το 58% των ψήφων, ενώ βρίσκονταν στο απόγειό τους μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του εκδημοκρατισμού της χώρας και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης πρότεινε αποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

