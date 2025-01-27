Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν σήμερα στον νότιο Λίβανο από πυρά του ισραηλινού στρατού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, την επομένη της παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού εναντίον αμάχων που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα χωριά τους, που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κατοχή, είχαν ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και επτά τραυματίες», ανάμεσά τους ένα παιδί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.