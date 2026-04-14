Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη φιλελεύθερη κυβέρνησή του, σύμφωνα με το CBC News. Η εξέλιξη αυτή του δίνει τη δυνατότητα να προωθήσει το νομοθετικό του πρόγραμμα, το οποίο - όπως υποστηρίζει - είναι αναγκαίο σε ένα ολοένα και πιο διχασμένο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τη Δευτέρα διεξήχθησαν τρεις επαναληπτικές εκλογές σε Οντάριο και Κεμπέκ, εκ των οποίων οι δύο σε εκλογικές περιφέρειες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Φιλελεύθερους.

Το κόμμα εξασφάλισε την έδρα στο University-Rosedale, ενώ η καταμέτρηση στις άλλες δύο περιφέρειες συνεχιζόταν. Με τη νίκη αυτή, οι Φιλελεύθεροι του Κάρνεϊ φτάνουν τις 172 έδρες στο κοινοβούλιο των 343 εδρών.

Η έδρα του University-Rosedale κατείχε προηγουμένως η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κρίστια Φρίλαντ, η οποία παραιτήθηκε αφού ανέλαβε ρόλο συμβούλου οικονομικής ανάπτυξης στην Ουκρανία.

Ο Κάρνεϊ έχει δηλώσει ότι η πλειοψηφία θα τον βοηθήσει να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Άντριου ΜακΝτούγκαλ, επίκουρος καθηγητής καναδικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, σημείωσε: «Θα μπορεί να περνά νομοθεσία χωρίς να χρειάζεται να αναζητά στήριξη από την αντιπολίτευση για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ψήφους».

Τον τελευταίο χρόνο, οι Φιλελεύθεροι βασίζονταν σε επιλεκτική στήριξη των Συντηρητικών για την έγκριση νομοσχεδίων που αφορούν την οικονομία και το εμπόριο.

Στην ηγεσία του Καναδά τουλάχιστον μέχρι το 2029

Η ύπαρξη πλειοψηφίας επιτρέπει επίσης στον Κάρνεϊ να καθορίσει τον χρόνο των επόμενων εκλογών. Αντίθετα, οι κυβερνήσεις μειοψηφίας κινδυνεύουν με πρόωρες εκλογές σε περίπτωση απώλειας ψήφου εμπιστοσύνης και συνήθως διαρκούν λιγότερο από δύο χρόνια.

Με τη νέα αυτή εξέλιξη, ο Κάρνεϊ ενισχύει τη θέση του στην ηγεσία της χώρας τουλάχιστον έως το 2029, όταν είναι προγραμματισμένες οι επόμενες εθνικές εκλογές. Τελευταία φορά που ομοσπονδιακή κυβέρνηση διέθετε κοινοβουλευτική πλειοψηφία ήταν επί Τζάστιν Τριντό, την περίοδο 2015–2019.

Η θέση του Κάρνεϊ ενισχύθηκε περαιτέρω, καθώς μέσα σε πέντε μήνες πέντε βουλευτές της αντιπολίτευσης προσχώρησαν στους Φιλελεύθερους. Περισσότερες αποχωρήσεις προς την κυβερνητική παράταξη έχουν καταγραφεί μόνο επί των κυβερνήσεων του Τζον Α. ΜακΝτόναλντ, πρώτου πρωθυπουργού του Καναδά, και του Ζαν Κρετιέν, που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1993 έως το 2003.

Την Τετάρτη, η επί μακρόν πολιτικός των Συντηρητικών, Μέριλιν Γκλάντου, άλλαξε στρατόπεδο και εντάχθηκε στην κυβέρνηση Κάρνεϊ, δηλώνοντας ότι ο Καναδάς χρειάζεται «έναν σοβαρό ηγέτη που μπορεί να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που προκαλούν οι αδικαιολόγητοι αμερικανικοί δασμοί».

Από τις δύο υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες, στο Τερμπόν του Κεμπέκ καταγράφεται οριακή αναμέτρηση μεταξύ των Φιλελεύθερων και του Bloc Québécois. Οι Φιλελεύθεροι είχαν κερδίσει την έδρα με διαφορά μίας ψήφου στις τελευταίες εκλογές, ωστόσο το αποτέλεσμα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο λόγω λάθους σε φάκελο ψηφοφόρου.

Η άλλη επαναληπτική εκλογή στο Οντάριο αφορά την αντικατάσταση του πρώην βουλευτή των Φιλελεύθερων, Μπιλ Μπλερ, ο οποίος παραιτήθηκε αφού διορίστηκε πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Φιλελεύθεροι αναμένεται να διατηρήσουν την έδρα, καθώς προηγούνταν στα πρώτα αποτελέσματα.

Η Λόρα Στίβενσον, επικεφαλής του τμήματος πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario, σημείωσε ότι, ενώ ο Τριντό είχε μετατοπίσει το κόμμα προς τα αριστερά, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα όπως η συμφιλίωση με τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η μετανάστευση, ο Κάρνεϊ - ως πιο κεντρώος - αντιμετωπίζει διαφορετικές προτεραιότητες.

Όπως ανέφερε: «Επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τον Καναδά να αντέξει την οικονομική αναταραχή, όχι στο να αναδιαμορφώσει την κοινωνία. Σε δύσκολες περιόδους σαν αυτή, αλλάζουν και οι υπολογισμοί».

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Nanos, περισσότεροι από τους μισούς Καναδούς προτιμούν τον Κάρνεϊ για πρωθυπουργό, ενώ μόλις το 23% επιλέγει τον ηγέτη των Συντηρητικών Πιερ Πουαλιέβρ. Πριν ο Κάρνεϊ αναλάβει την ηγεσία των Φιλελεύθερων πέρυσι, ο Πουαλιέβρ θεωρούνταν φαβορί για τη νίκη στις επόμενες εκλογές με διαφορά άνω των 20 μονάδων.

«Ο Κάρνεϊ έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να πείσει τους Καναδούς ότι μπορεί να διαχειριστεί τον Τραμπ», σημείωσε ο ΜακΝτούγκαλ. «Έχει δείξει ότι είναι ικανός διαχειριστής της οικονομίας και της χώρας, και μέχρι στιγμής οι Καναδοί δεν φαίνεται να εντυπωσιάζονται ιδιαίτερα από τις εναλλακτικές επιλογές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.