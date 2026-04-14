Η χθεσινή ημέρα στον Λευκό Οίκο πήρε τροπή σουρεαλιστική όταν, έπειτα από παράδοση παραγγελίας από τα McDonald’s στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου αναμιγνύοντας τα φιλοδωρήματα, τον πόλεμο στο Ιράν, τις επιθέσεις του εναντίον του πάπα Λέοντα, καθώς και την πολεμική για εικόνα που τον αναπαρίστανε σαν... άλλο Ιησού.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, μέγας λάτρης του φαστ-φουντ, βγήκε από το κτίριο της προεδρίας για να παραλάβει δυο σακούλες με χάμπουργκερ, σκηνή προορισμένη να προωθήσει πολιτική πρωτοβουλία του ώστε να μην είναι υποχρεωτικά τα φιλοδωρήματα.

🔴🇺🇸 INSOLITE | Donald Trump s'est fait livrer un Mac Donald's à la Maison Blanche.pic.twitter.com/oIxxSU4LBt — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) April 13, 2026

«Έχω μια παραγγελία για εσάς, κύριε πρόεδρε» είπε η εργαζόμενη στην εταιρεία ταχυμεταφορών Σάρον Σίμονς, δίνοντάς του τις χάρτινες σακούλες.

«Δεν μοιάζει καθόλου σκηνοθετημένο αυτό, έτσι;» είπε με δόση ειρωνείας ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η εργαζόμενη αυτή, γιαγιά δέκα εγγονιών από το Άρκανσο, έβγαλε 11.000 δολάρια φέτος χάρη στην πολιτική του.

Όπως συμβαίνει συχνά με τον Aμερικανό πρόεδρο, πολύ γρήγορα η θεματολογία άλλαξε, πέρασε σε θέματα πολύ πιο βαριά.

«Κύριε πρόεδρε, δημοσιεύσατε αυτή τη εικόνα που σας παρουσιάζει σαν Ιησού Χριστό» του είπε δημοσιογράφος, αναφερόμενος σε δημιούργημα κάποιου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που ανέβασε στο Truth Social.

«Όντως την δημοσίευσα, νόμιζα πως με παρουσίασε σαν γιατρό, πως είχε κάποια σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό» τον οποίο «υποστηρίζουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και πρόσθεσε «Και κάνω καλά κόσμο. Τον κάνω να αισθάνεται πολύ καλύτερα».

Κατόπιν άρχισαν ερωτήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο ρεπουμπλικάνος υποστήριξε πως, αφού τέθηκε σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών η Τεχεράνη επικοινώνησε με την Ουάσιγκτον εκλιπαρώντας να κλειστεί συμφωνία με «κάθε τίμημα».

Πουρμπουάρ

Πάντα με παρούσα την εργαζόμενη στην εταιρεία ντελίβερι, η οποία είχε εμφανώς αρχίσει να νιώθει αμηχανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανό πάπα για τις επανειλημμένες φραστικές επιθέσεις εναντίον του. Τον χαρακτήρισε ξανά «αδύναμο», «υπερβολικά χαλαρό» ως προς το ζήτημα της «καταπολέμησης της εγκληματικότητας» και για άλλα θέματα, έπειτα από κήρυγμα του προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας εναντίον του πολέμου.

«Ο πάπας Λέων έκανε ψευδείς δηλώσεις», εναντιώθηκε «σε αυτό που έκανα όσον αφορά το Ιράν» ενώ «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Η Τεχεράνη αρνείται για δεκαετίες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε σε θέμα στο οποίο αναφέρεται ασταμάτητα, δηλαδή την απαγόρευσε σε διεμφυλικές να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα — ρώτησε σχετικά και την Σάρον Σίμονς.

«Δεν έχω άποψη για αυτό», απάντησε η εργαζόμενη στις ταχυμεταφορές, «ήρθα να μιλήσω για να μη φορολογούνται τα φιλοδωρήματα».

Δημοσιογράφοι ρώτησαν κατόπιν τον αμερικανό πρόεδρο αν το προσωπικό του Λευκού Οίκου δίνει καλά φιλοδωρήματα, αν είναι γενναιόδωρο. «Περιμένετε!» πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έβγαλε από τσέπη του χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων και το έτεινε στην κ. Σίμονς.

«Μου το θυμίσατε», πρόσθεσε χαμογελώντας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

