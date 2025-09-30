Από σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου κατέληξε η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού, η Ελληνίδα κληρονόμος που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λονδίνο λίγες ώρες αφότου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο του NHS, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Η Μαρίσσα, που καταγόταν από μία από τις ισχυρότερες οικογένειες της ελληνικής ναυτιλίας, εντοπίστηκε νεκρή στις 11 Σεπτεμβρίου από την οικιακή βοηθό της στο σπίτι της οικογένειας στο Knightsbridge, σκορπίζοντας θλίψη στους γονείς και τα δίδυμα αδέλφια της.

Τις ημέρες πριν από τον θάνατό της, είχε απευθυνθεί σε δύο γνωστά νοσοκομεία του Λονδίνου – σε ένα εκ των οποίων μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο – εκφράζοντας ανησυχία για ζάλη, φαγούρα και πυρετό. Παρά τα ανησυχητικά συμπτώματα, έλαβε εξιτήριο και κατέληξε στο σπίτι της.

Η νεαρή γυναίκα είχε καταφέρει το 2023 να ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού αλλά και τη σπάνια ασθένεια HLH (αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση), γεγονός που σύμφωνα με την οικογένεια την καθιστούσε «ευάλωτη».

Η οικογένεια δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε κηδεία, καθώς η διενέργεια νεκροψίας καθυστέρησε πάνω από δύο εβδομάδες. Όπως έγινε γνωστό, η εξέταση ολοκληρώθηκε τελικά και το πόρισμα αναφέρει: «Η πιθανότερη διάγνωση είναι σήψη που προήλθε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευαλωτότητα λόγω χημειοθεραπείας και HLH».

Ωστόσο, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: ποιο έντομο προκάλεσε το τσίμπημα, πότε και πού συνέβη, και γιατί το University College London Hospital (UCLH) έδωσε εξιτήριο παρά τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και πίεσης.

Συγγενικό πρόσωπο δήλωσε: «Είμαστε συντετριμμένοι. Χάσαμε τη Μαρίσσα μας, τον άνθρωπό μας. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Είναι ζωτικής σημασίας να βρούμε την αλήθεια. Δεν ήξεραν ότι με αυτό το ιατρικό ιστορικό μπορούσε να πάθει σήψη αμέσως; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει μέσα σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως».

Αρχικά, η 30χρονη είχε επισκεφθεί το ιδιωτικό Leaders in Oncology Care όπου είχε νοσηλευτεί παλαιότερα για τον καρκίνο. Οι γιατροί ανησύχησαν τόσο ώστε κάλεσαν ασθενοφόρο για να μεταφερθεί επειγόντως στο UCLH. Εκεί, σύμφωνα με την οικογένεια, καταγράφηκε διάγνωση «τοξικής επίδρασης δηλητηρίου» αλλά παρόλα αυτά δόθηκε εξιτήριο.

«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι», ανέφερε συγγενής. «Ένα νέο κορίτσι έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες αφού εγκατέλειψε το νοσοκομείο όπου πήγε εσπευσμένα για να της παράσχουν φροντίδα».

Οι γονείς της, Μπέσσυ και Διαμαντής Λαιμού, έχουν προσλάβει δικηγόρους προκειμένου να κινηθούν νομικά κατά του UCLH για ιατρική αμέλεια.

Η σορός της Μαρίσσας αναμένεται να επιστραφεί σήμερα στην οικογένεια, ώστε να πραγματοποιηθούν κηδείες στο Λονδίνο και την Αθήνα, πριν ταφεί στον οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η μητέρα της έχει ζητήσει να μάθει «λεπτό προς λεπτό» τι συνέβη από τη στιγμή που η κόρη της εισήχθη στο νοσοκομείο. Όπως της είπαν, η Μαρίσσα εξετάστηκε μόνο από νοσηλευτές, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων παρουσιάστηκαν σε γιατρό που δεν την είχε δει ποτέ.

«Δεν την εξέτασε κανένας γιατρός. Έκαναν μόνο εξετάσεις οι νοσηλευτές, τις έδειξαν σε γιατρό και αποφάσισαν εξιτήριο», είπε συγγενής. «Η Μπέσυ πιστεύει ότι η κόρη της χάθηκε εξαιτίας αυτής της αμέλειας. Ήταν κάτι επείγον και δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε».

Η οικογένεια μιλά για «σοκαριστική και εξοργιστική» αμέλεια, ενώ συγγενής κατέληξε: «Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα ακούμε περιστατικά με το NHS. Όλοι λένε ότι το σύστημα στην Αγγλία χειροτερεύει συνεχώς. Δυστυχώς, η Μαρίσσα πλήρωσε με τη ζωή της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.