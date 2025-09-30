Ερντογάν: Ο δικέφαλος αετός είναι το πλαίσιο της εξωτερικής μας πολιτικής

Ο δικέφαλος αετός είναι το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει από τον Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Κοιτάζουμε και Δύση και Ανατολή, Αφρική, Ασία, Βαλκάνια και Λατινική Αμερική» είπε και επανέλαβε τη γνωστή θέση περί δύο κρατών στην Κύπρο.

«Στην ομιλία μας προς τη Γενική Συνέλευση, από τη σφαγή στη Γάζα, δώσαμε επίσης μηνύματα για περιοχές που κατέχουν ξεχωριστή θέση στην εξωτερική

πολιτική της Τουρκίας, από την Αφρική έως την Ασία, από τα Βαλκάνια έως τη Λατινική Αμερική.

Υπερασπιστήκαμε για άλλη μια φορά σθεναρά τη δίκαιη υπόθεση των Τουρκοκυπρίων. Με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν «δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί» στο νησί, επαναλάβαμε την έκκλησή μας για αναγνώριση της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'. Η ομιλία μας ήταν η ουσία, η σύνοψη, το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία εφαρμόζεται με προοπτική 360 μοιρών και εμπνέεται από τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων που κοιτάζει ταυτόχρονα προς την Ανατολή και τη Δύση» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερντογάν: Εξαιρετικά επιτυχημένη η επίσκεψή μας στην Αμερική και η συνάντηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε για εμπόριο, αμυντική βιομηχανία, ενέργεια. Στόχος εμπόριο 100 δισ».

«Επισκεφθήκαμε την Ουάσινγκτον κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά από εντατικές επαφές στη Νέα Υόρκη, είχαμε μια ολοκληρωμένη, παραγωγική και ουσιαστική συνάντηση με τον κ. Τραμπ και την αντιπροσωπεία του στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συζητήσαμε πολλά θέματα με τον Τραμπ σε φιλική ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα το διμερές εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία, Συζητήσαμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του εμπορικού στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θέσαμε από κοινού κατά την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ. Ο μόνος λόγος για τον οποίο η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των δημοσιογράφων και των σχολιαστών της, προσπαθεί να δυσφημίσει την επίσκεψή μας στην Αμερική σε κατάσταση απόλυτης τρέλας, είναι ότι η επίσκεψη ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη».

Αντιπολίτευση:Ο γαμπρός του Ερντογάν δεν θέλει τα F-16 - Επιμένει στο τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ»

Dışişleri Bakanı @HakanFidan şöyle demiş:



“ABD ile CAATSA sorunu kalkmalı.

F-35 için de KAAN’ın motorları için de adım atmaları gerek.

KAAN’ın motorunun lisansı durmuş durumda.

ABD ile sınırlama olunca bu bizi uluslararası sistemde başka arayışlara itecek”



Oysa, benim edindiğim… — Namık Tan (@NamikTan) September 27, 2025

Nαμίκ Ταν, βουλευτής Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, πρώην πρέσβης: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω λάβει, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έχει πληρώσει μέχρι στιγμής 1,5 δισ. δολάρια για τα F-16, σημειώνεται ότι ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ δεν υποστηρίζει αυτήν την αγορά. Συνεπώς, ο Μπαϊρακτάρ είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή και την ανάπτυξη του αεροσκάφους KAAN. Σε αυτό το πλαίσιο, αντί της απόκτησης F-16, φέρεται να επιθυμεί την ολοκληρωτική εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και την παροχή κινητήρων για το KAAN προς την Τουρκία. Ωστόσο, τόσο ο Tραμπ όσο και το Κογκρέσο των ΗΠΑ φέρεται να επιμένουν στην πώληση των F- 16 στην Τουρκία, καθώς αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων. Ως εκ τούτου, φημολογείται ότι η απροθυμία του Μπαϊρακτάρ για την απόκτηση των F-16 έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ. Αν δεν προμηθευτούμε τα F-16, πώς θα εξασφαλίσουμε τον επείγοντα εκσυγχρονισμό που θεωρείται απαραίτητος για την αεροπορική μας άμυνα;».

Τούρκοι δημοσιογράφοι: «Στην τουρκική προεδρία κάποιοι λένε πως ο Φιντάν μετέτρεψε το ΚΑΑΝ σε ανεμόπτερο»

«Ο Φιντάν υπονόμευσε το αφήγημα για το μαχητικό ΚΑΑΝ»

Ισμαήλ Σαϊμάζ, δημοσιογράφος SOZCU TV: «Μια πηγή πλησίον του προεδρικού μεγάρου, με την οποία μίλησα, αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Φιντάν. Μου είπε 'ο Χακάν Φιντάν μετέτρεψε το Kaan σε ανεμόπτερο'. Επίσης, μου είπαν ότι οι δηλώσεις και άλλες συμπεριφορές του Φιντάν έριξαν σκιά στην επιτυχία που πέτυχε ο Eρντογάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ και έβαλαν τον ίδιο στο προσκήνιο».

Tζουνέιτ Οζντεμίρ, δημοσιογράφος: «Δεν ξέρω αν το έκανε άθελα του ή εσκεμμένα, αλλά ο Χακάν Φιντάν στη συνέντευξη του στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα που η τουρκική κοινή γνώμη δεν το γνώριζε. Tόσα χρόνια από την κυβέρνηση έχουν ένα αφήγημα. Πως παράγουμε το ΚΑΑΝ, πως έχουμε το δικό μας μαχητικό, πως το πουλάμε στην Ινδονησία και αν δεν μας δώσουν τα F-35 θα έχουμε το ΚΑΑΝ. Όμως οι δηλώσεις του Φιντάν υπονομεύουν αυτό το αφήγημα. Διότι ο Χακάν Φιντάν δηλώνει πως δεν μπορούμε να παραλάβουμε τους κινητήρες του ΚΑΑΝ και πως περιμένουμε την άδεια του Κογκρέσου και για τους κινητήρες, και για τα F-16 όπως και τα F-35. Oκ, γνωρίζαμε για τα F-35 και τα F-16 . Όμως το ΚAAN; Αυτό είναι είδηση!».

Η τουρκική κρατική τηλεόραση κατηγορεί την Ελλάδα και την Κύπρο για συνεργασία με το Ισραήλ

«Η επίθεση στον στολίσκο μήπως ήταν έργο των στενών εταίρων του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο;»

TRT World, çok başarılı bir habercilik çalışmasına imza atarak:



İsrail'in Gazze'ye giden Sumud Filosu'na saldırısında



Yunanistan ve Rum yönetiminin İsrail'e nasıl yardım ettiğini gözler önüne serildi.



Türkçe altyazı da yapmışlar. Emeğinize sağlık teşekkürler @trtworld pic.twitter.com/V3RJkBE9dX — Malik Ejder (@malikejder47) September 27, 2025

Τουρκική κρατική τηλεόραση ΤRT WORLD: «Οι προηγούμενες αποστολές στολίσκους είχαν αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις και τις επεμβάσεις του Ισραήλ. Όσο πλησίαζαν στην αποκλεισμένη περιοχή τόσο αυξάνονταν οι πιέσεις και οι επεμβάσεις. Όμως αυτή τη φορά ο στολίσκος δεν δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά της Γάζας ,αλλά στις περιοχές ευθύνης των πιο στενών συμμάχων του Ισραήλ. Παραμένει το αναπάντητο ερώτημα. Αυτό ήταν μια επιχείρηση του Ισραήλ; H μήπως μια επίδειξη δύναμης μαζί με τους εταίρους της στην Αν. Μεσόγειο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.