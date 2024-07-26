Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό διαβεβαίωσε ότι η επίθεση κατά σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας - που έχει προκαλέσει χάος στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις στην Γαλλία αλλά και την Ευρώπη - «δεν θα έχει αντίκτυπο στην τελετή» έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων σήμερα το βράδυ, «διότι δεν έχει επιπτώσεις στο δίκτυο μεταφορών» της περιοχής του Παρισιού.

«Είναι δολιοφθορά», δήλωσε η δήμαρχος στα ισπανικά σε δημοσιογράφους, ύστερα από συνάντηση με τον Ισπανό βασιλιά Φελίπε. «Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε, αλλά δεν θα έχει αντίκτυπο στην τελετή σήμερα το βράδυ, διότι δεν έχει επιπτώσεις στο δίκτυο μεταφορών της περιοχής Ιλ-ντε-Φρανς», πρόσθεσε η ίδια.

