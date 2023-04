Μαραθώνιος της Βοστώνης: Σήμερα η διοργάνωση, 10 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση

Ο 127ος μαραθώνιος της Βοστώνης πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα, στις 16:00 ώρα Ελλάδας μέσα σε κλίμα συγκίνησης καθώς το Σάββατο συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση των αδερφών Τσαρνάεφ με τρεις νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες – πολλοί από του οποίους ακρωτηριάστηκαν.

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Ελιούντ Κιπτσόγκε είναι ο κορυφαίος μεταξύ των αστεριών που θα τρέξουν φέτος στον Μαραθώνιο της Βοστώνης. Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης Κιπτσόγκε, έγινε ο πρώτος που έτρεξε ανεπίσημα σε Μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες το 2019. Τώρα στοχεύει να προσθέσει έναν τίτλο στο ντεμπούτο του στον αγώνα της Βοστώνης.

The Boston Marathon has humbled legends in the past. Eliud Kipchoge, marathon running’s ultimate speed demon, will tackle it for the first time on Monday. Even he doesn’t know how his body will react, or if he will be able to continue the magic. https://t.co/YqjKZz81Kd pic.twitter.com/IFVC2muisu