Χάος στο Μανχάταν: Δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με διώροφο τουριστικό (βίντεο)

Πανικός επικράτησε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, όταν ένα διώροφο τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο.

FDNY units are currently operating at a bus collision on East 23rd Street and 1st Avenue in Manhattan. Currently there are approximately 40 injuries to civilians. pic.twitter.com/oFDKqwzk6w