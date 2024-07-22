Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Τζο Μάντσιν δήλωσε ότι δεν είναι υποψήφιος, διαψεύδοντας τις εικασίες ότι θα διεκδικήσει την προεδρική υποψηφιότητα των Δημοκρατικών απέναντι στην Κάμαλα Χάρις.

«Δεν είμαι υποψήφιος για το αξίωμα», είπε ο Μάντσιν στο CBS Mornings τη Δευτέρα, προσθέτοντας, «Δεν ψάχνομαι… δεν το χρειάζομαι αυτό στη ζωή μου». «Επιτρέψτε μου να σας το ξεκαθαρίσω, δεν πρόκειται να είμαι υποψήφιος πρόεδρος», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Μάντσιν ήρθαν λιγότερο από μία ημέρα αφότου κυκλοφόρησαν αναφορές ότι σκέφτεται να εγγραφεί εκ νέου στο Δημοκρατικό Κόμμα για να είναι υποψήφιος απέναντι στην Κάμαλα Χάρις, την οποία στήριξε χθες ο Μπάιντεν μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από την προεδρική κούρσα.



Πηγή: skai.gr

