Ένας Καναδός αποπειράθηκε να εξαπολύσει επίθεση με μαχαίρι σε πόλη του νότιου Ισραήλ και «εξουδετερώθηκε», ανακοίνωσε οι ισραηλινές αρχές.

Η ανεπιτυχής επίθεση συνέβη στην είσοδο της Νετίβ Χασάρα, μιας πόλης κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο δράστης «βγήκε από το όχημά του και απείλησε με μαχαίρι μέλη της ομάδας ταχείας δράσης της κοινότητας που επιχειρούσε στην περιοχή».

«Η ομάδα ταχείας δράσης απάντησε με πυρά και εξουδετέρωσε τον ύποπτο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του στρατού.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας γνωστοποίησε ότι ο δράστης ήταν Καναδός υπήκοος.

Τηλεοπτικά πλάνα του Reuters έδειξαν πτώμα του δράστη να μεταφέρεται σε ασθενοφόρο.

Ο πόλεμος της 7ης Οκτωβρίου 2023 έχει αφήσει μέχρι στιγμής 1.200 Ισραηλινούς νεκρούς από την επίθεση μαχητών εκείνη την ημέρα στο νότιο Ισραήλ και 39.000 Παλαιστίνιους νεκρούς από την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε το εβραϊκό κράτος ισοπεδώνοντας τον παλαιστινιακό θύλακα, σε έναν πόλεμο που συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

