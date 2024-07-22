Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για αντιπρόεδρος, JD Vance θα κάνει σήμερα την πρώτη του «σόλο» εμφάνιση – χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ – σε δύο προεκλογικές συγκεντρώσεις: μία απογευματινή στη γενέτειρά του, στο Μίντλεταουν του Οχάιο και στη συνέχεια μία βραδινή ομιλία στο Ράντφορντ της Βιρτζίνια.

Μία μέρα μετά την αναταραχή της προεδρικής κούρσας του 2024 με την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις να διεκδικεί το χρίσμα, ο γερουσιαστής από το Οχάιο σκοπεύει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Τραμπ και να επικεντρωθεί στην πολιτική επίθεση κατά της Χάρις.

JD Vance makes solo debut as GOP vice presidential nominee with Monday rallies in Ohio and Virginia https://t.co/Utz7vifC4J — The Associated Press (@AP) July 22, 2024

