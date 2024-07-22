Λογαριασμός
Ο Ρεπουμπλικάνος JD Vance κάνει απόψε το σόλο ντεμπούτο του ως υποψήφιος αντιπρόεδρος 

Χωρίς τον Τραμπ ο εμφανιστεί ο γερουσιαστής από το Οχάιο σε δύο συγκεντρώσεις σε Οχάιο και Βιρτζίνια 

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για αντιπρόεδρος, JD Vance θα κάνει σήμερα την πρώτη του «σόλο» εμφάνιση – χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ – σε δύο προεκλογικές συγκεντρώσεις: μία απογευματινή στη γενέτειρά του, στο  Μίντλεταουν του Οχάιο και στη συνέχεια μία βραδινή ομιλία στο Ράντφορντ της Βιρτζίνια. 

Μία μέρα μετά την αναταραχή της προεδρικής κούρσας του 2024 με την αποχώρηση του  Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις να διεκδικεί το χρίσμα, ο γερουσιαστής από το Οχάιο σκοπεύει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Τραμπ και να επικεντρωθεί στην πολιτική επίθεση κατά της Χάρις. 

