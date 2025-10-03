Με κομμένη την ανάσα η Αυστραλία παρακολουθεί την τελευταία εβδομάδα το θρίλερ εξαφάνισης του μικρού Όγκαστ «Γκας» Λαμόντ. Το 4χρονο αγοράκι χάθηκε το περασμένο Σάββατο από το απομονωμένο αγρόκτημα των παππούδων του, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της μικρής πόλης Γιούντα, στη νότια Αυστραλία.

Τελευταία φορά που η γιαγιά του είδε ζωντανό τον Γκας ήταν στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, να παίζει έξω με τα χώματα. Στις 5.30 μ.μ. βγήκε στην αυλή για να τον φωνάξει, αλλά το αγοράκι είχε εξαφανιστεί.

Εκατοντάδες αστυνομικοί και εθελοντές, με τη συμβολή του στρατού, έχουν χτενίσει την άγονη γη σε ακτίνα χιλιομέτρων γύρω από αγρόκτημα, ενώ δύτες ερευνούν τα φράγματα και τις λίμνες της περιοχής.

Ωστόσο, το μόνο ίχνος του Γκας είναι ένα αποτύπωμα παπουτσιού που ανακαλύφθηκε περίπου 500 μέτρα από το σπίτι των παππούδων του αγοριού, και το οποίο ταιριάζει με τα παπούτσια που φορούσε ο 4χρονος όταν εξαφανίστηκε.

Μετά από 6 μέρες άκαρπης αναζήτησης, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 4χρονου αγοριού περνά πλέον σε «φάση ανεύρεσης (της σορού)» και όχι διάσωσης.

«Ένα τετράχρονο παιδί δεν εξαφανίζεται απλά, πρέπει να είναι κάπου. Ελπίζουμε να τα καταφέρνει ακόμη, αλλά μιλάμε πλέον για ανεύρεση. Έχουν περάσει πάνω από έξι ημέρες στην ύπαιθρο χωρίς τροφή, νερό ή καταφύγιο, είναι πάρα πολλές» είπε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός διευθυντής, Μαρκ Σίρους, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Πάντα πιστεύουμε ότι ο Γκας είναι ένα σκληρό μικρό αγόρι από την επαρχία», είπε ο Σάιρους, προσπαθώντας ωστόσο να κρατήσει την ελπίδα ζωντανή.

«Μπορεί να είναι κουλουριασμένος κάτω από έναν θάμνο κάπου, και είμαστε αποφασισμένοι να τον βρούμε» δήλωσε.



Την Πέμπτη, η οικογένεια του αγοριού έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του μικρούλη Γκας

Σύμφωνα με την οικογένεια του αγοριού, ο Γκας είναι ένα ντροπαλό αλλά περιπετειώδες παιδί. Ενώ περπατάει καλά, δεν έχει φύγει ποτέ από την οικογενειακή ιδιοκτησία στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

