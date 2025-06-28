Ο υποψήφιος δήμαρχος των Δημοκρατίκών στη Νέα Υόρκη, Ζοχράν Μαμντάνι, είναι μόλις 33 ετών - αλλά η «πολιτική» του καριέρα ξεκινά από το 2009, σύμφωνα με το CNBC.

Τότε ήταν που, ως μαθητής, έβαλε υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος του The Bronx High School of Science. Ήταν «τελικά μια αποτυχημένη υποψηφιότητα», δήλωσε ο Mαμντάνι σε ένα επεισόδιο του podcast “AirGo” το 2017, σημειώνοντας ότι ο άλλος υποψήφιος αντιπρόεδρος «με κέρδισε σε εκείνες τις εκλογές». Ένας καθηγητής του, είπε αργότερα ότι το ραπ βίντεο της προεκλογικής του εκστρατείας του κόστισε τις εκλογές, πρόσθεσε ο Μαμντάνι.

Ο Mαμντάνι υπηρετεί σήμερα στην πολιτειακή συνέλευση της Νέας Υόρκης ως εκπρόσωπος της 36ης περιφέρειας, με έδρα το Κουίνς. Εξασφάλισε το χρίσμα των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της πόλης τον Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της προκριματικής ψηφοφορίας, πραγματοποιώντας μια εκστρατεία που μέχρι στιγμής έχει επικεντρωθεί στη μείωση του κόστους ζωής της Νέας Υόρκης.

Οι πολιτικές του προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δωρεάν μετακινήσεις και πάγωμα των ενοικίων της πόλης.

Σε περίπτωση που εκλεγεί τον Νοέμβριο, θα είναι ο νεότερος δήμαρχος Νέας Υόρκης από το 1914.

