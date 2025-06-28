Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη «το πιθανότερο» αναχαιτίστηκε

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το ισραηλινό έδαφος «το πιθανότερο είναι πως αναχαιτίστηκε με επιτυχία».

Το Ισραήλ έχει απειλήσει τη φιλοϊρανική οργάνωση των Χούθι της Υεμένης -που επιτίθεται στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης, όπως υποστηρίζει, προς τη Γάζα- με ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της στη χώρα.

Από την αρχή του πολέμου του Ισράηλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Υεμένης, βάλλουν κατά του Ισραήλ καθώς και κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, δημιουργώντας προβλήματα στην παγκόσμια ναυτιλία.

Οι περισσότεροι από τους δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που έχουν εκτοξευθεί έχουν αναχαιτιστεί ή δεν έφθασαν στους στόχους τους. Σε αντίποινα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σειρά πληγμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.