Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στο Ιράν οι δημόσιες κηδείες περίπου 60 υψηλόβαθμων αξιωματικών και πυρηνικών επιστημόνων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, την τέταρτη ημέρα μιας εύθραυστης εκεχειρίας και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιτεθεί και πάλι στη χώρα.

«Η επιμνημόσυνη τελετή για τους μάρτυρες ξεκίνησε επίσημα», δήλωσε παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, η οποία μετέδωσε εικόνες από την Τεχεράνη όπου άνθρωποι κρατούσαν ιρανικές σημαίες καθώς και φωτογραφίες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.

Χθες, Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εξαπέλυαν «χωρίς καμία αμφιβολία» νέα πλήγματα κατά του Ιράν εάν η χώρα συνέχιζε το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου που θα της επέτρεπε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τη νύχτα της 21ης προς 22α Ιουνίου, σε υποστήριξη της επίθεσης που εξαπέλυσε το Ισραήλ στις 13 Ιουνίου με στόχο να αποτρέψει τη χώρα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Αρκετοί ανώτατοι αξιωματικοί των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και περίπου 10 πυρηνικοί επιστήμονες σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Οι ιρανικές αρχές τιμούν τη μνήμη τους σήμερα το πρωί σε δημόσιες κηδείες.

Σήμερα «θα είναι μια ιστορική ημέρα για το ισλαμικό Ιράν και την ιστορία της επανάστασης», δήλωσε χθες στην κρατική τηλεόραση ο Μοχσέν Μαχμουντί, θρησκευτικός αξιωματούχος για την επαρχία της Τεχεράνης.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίς σήμερα τις πρώτες εικόνες από τις τελετές για τους «μάρτυρες του πολέμου που επιβλήθηκε από το σιωνιστικό καθεστώς». Σε αυτές εικονίζονταν τα φέρετρα τυλιγμένα με ιρανικές σημαίες ενώ υπάρχουν φωτογραφίες των διοικητών που σκοτώθηκαν όπου φορούν τη στολή τους. Σε βίντεο εμφανίστηκαν οχήματα, που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, είναι περιτριγυρισμένα από πλήθος ανθρώπων στην κοντινή πλατεία της Επανάστασης, όπου αναμένεται να λάβει χώρα μια σύντομη τελετή. Η νεκρική πομπή θα μεταβεί στη συνέχεια στην πλατεία Ελευθερίας, σε απόσταση 11 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον Μαχμούντι.

